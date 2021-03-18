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既美又浪漫！繽紛花朵躍上PONY、Onitsuka Tiger新鞋
穿上一雙帶花的鞋，絕對能吸引路人的眼光，因此呼應春天到來的氣息，PONY和Onitsuka Tiger都分別以經典鞋型，搭配浪漫滿分的櫻花圖騰，或是百年印花品牌LIBERTY的碎花面料，彷彿穿了就能走在花路上一樣。
隨著時序入春，PONY應景的推出Shooter帆布鞋系列「櫻花特別版」，粉色系為主軸搭配櫻花圖騰點綴其，並以帥氣風格的高筒設計呈現。共有兩種配色，分別為白色帆布鞋身搭配粉紅果凍鞋底，以及珊瑚色帆布鞋身結合白色鞋底，在招牌的V LOGO上皆點綴了櫻花圖騰，而鞋舌上更有專屬櫻花特別版才有的獨特櫻花織標。兩款不同配色各自展現不同風貌，但在細節處卻又能找到相似處，很適合女孩們與閨密一起分享。
而旗下擁有多款經典鞋款的Onitsuka Tiger則推出與印花品牌LIBERTY聯名系列，選用四款招牌花卉圖樣布料，運用在MEXICO 66系列女鞋與童鞋。其中的MEXICO 66鞋搭配了有著葡萄藤枝葉、嬌小色艷的花簇的設計；MEXICO 66 PARATY鞋則是有著本次合作最鮮亮的花布，將手繪的夏季花卉印用在布料上，包含小雛菊、月見草和風鈴草。1930年代問世的Honeydew花樣，以粉嫩甜美的手繪花葉，包含大麗花、罌粟、秋牡丹、雛菊、風鈴草等為人熟知，則妝點在SERRANO鞋款。無論哪一雙都具有繽紛、浪漫的氣息，使人第一眼就愛上。
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