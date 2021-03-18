既美又浪漫！繽紛花朵躍上PONY、Onitsuka Tiger新鞋

穿上一雙帶花的鞋，絕對能吸引路人的眼光，因此呼應春天到來的氣息，PONY和Onitsuka Tiger都分別以經典鞋型，搭配浪漫滿分的櫻花圖騰，或是百年印花品牌LIBERTY的碎花面料，彷彿穿了就能走在花路上一樣。

隨著時序入春，PONY應景的推出Shooter帆布鞋系列「櫻花特別版」，粉色系為主軸搭配櫻花圖騰點綴其，並以帥氣風格的高筒設計呈現。共有兩種配色，分別為白色帆布鞋身搭配粉紅果凍鞋底，以及珊瑚色帆布鞋身結合白色鞋底，在招牌的V LOGO上皆點綴了櫻花圖騰，而鞋舌上更有專屬櫻花特別版才有的獨特櫻花織標。兩款不同配色各自展現不同風貌，但在細節處卻又能找到相似處，很適合女孩們與閨密一起分享。