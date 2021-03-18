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2021母親節／DIOR迪奧6大限定組合 明星產品香氛全包

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DIOR迪奧母親節優惠曝光。圖／DIOR提供
DIOR迪奧母親節優惠曝光。圖／DIOR提供

攤開各大保養美妝品牌母親節促銷優惠，每個品牌的特惠商品組動輒10～20組起跳，根本讓人眼花撩亂，不知道從哪裡下手購買。沒關係，DIOR迪奧幫大家做好功課，推出6大限定組合，每個組合都是明星保養與香氛產品，且組合內囊括最實在可搭配使用的商品，讓大家打造出完美的氣場。

想讓肌膚看出年輕感，迪奧有著最強微導精華，迪奧精萃再生玫瑰微導精露含有岡維拉玫瑰的22種微營養素，搭配高效修護能量，滲透力達75%，首推薦迪奧精萃再生玫瑰旅行組，囊括精萃再生系列共4款產品，外出旅行用剛剛好。

夏季首重的淨白肌膚，2021年有新推出迪奧精萃再生光燦淨白精華，兼具淨白淡斑、賦活修護，含有日本白神山地的「白神山花植多酚」，加強肌膚強任性，全新迪奧精萃再生光燦淨白精華組，就含有淨白精華正貨。

賣出好成績的超能量修護，7天使用迪奧逆時能量精華，就能讓肌膚有感，內含有肌源活化科技，其中的喚妍草為肌膚補給能量，還有3倍滲透力的新一代玻尿酸，直接入手迪奧逆時能量精華組，讓肌膚開始逆時。

迪奧第一名獲得日本厚生省4QD認證亮白精華，就是迪奧雪晶靈極亮光采精華，含有88%天然來源成分，打造4QD重啟光肌科技，針對斑點問題改善，雪晶靈極亮光采精華組囊括相關的產品，夏天就靠這組合。

被稱為DIOR全能乳液的迪奧超級夢幻美肌萃，能綻放肌膚賦活能量，迪奧超級夢幻美肌萃組涵蓋迪奧超級夢幻美肌萃、迪奧逆時能量精華、迪奧極效賦活精萃，全都一次入手。

保養也別忘了香氛，迪奧香水的銷售后座花漾迪奧淡香水，推出花漾迪奧香氛潤膚組，一次感受香水、身體乳、護手霜的香氛潤膚三部曲。

DIOR迪奧超級夢幻美肌萃組：迪奧超級夢幻美肌萃50ml (正品)、迪奧逆時能量精華10ml、迪奧極效賦活精萃7ml、迪奧逆時能量緊緻眼霜5ml、美妍包，售價4,950元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧超級夢幻美肌萃組：迪奧超級夢幻美肌萃50ml (正品)、迪奧逆時能量精華10ml、迪奧極效賦活精萃7ml、迪奧逆時能量緊緻眼霜5ml、美妍包，售價4,950元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧花漾迪奧香氛潤膚組：花漾迪奧淡香水50ml(正品)、花漾迪奧芬芳身體乳75ml、Miss Dior玫瑰護手霜20m，售價4,500元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧花漾迪奧香氛潤膚組：花漾迪奧淡香水50ml(正品)、花漾迪奧芬芳身體乳75ml、Miss Dior玫瑰護手霜20m，售價4,500元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧逆時能量精華組：迪奧逆時能量精華50ml (正品)、迪奧逆時能量奇肌水50 ml、迪奧逆時能量奇肌霜15ml、迪奧逆時能量緊緻眼霜5ml、美妍包，售價4,500元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧逆時能量精華組：迪奧逆時能量精華50ml (正品)、迪奧逆時能量奇肌水50 ml、迪奧逆時能量奇肌霜15ml、迪奧逆時能量緊緻眼霜5ml、美妍包，售價4,500元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧精萃再生玫瑰旅行組：迪奧精萃再生微導青春凝露 30ml、迪奧精萃再生玫瑰微導精露 10ml、迪奧精萃再生花蜜乳霜 15ml、迪奧精萃再生花蜜眼霜 5ml、美妍箱，售價7,450元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧精萃再生玫瑰旅行組：迪奧精萃再生微導青春凝露 30ml、迪奧精萃再生玫瑰微導精露 10ml、迪奧精萃再生花蜜乳霜 15ml、迪奧精萃再生花蜜眼霜 5ml、美妍箱，售價7,450元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧精萃再生光燦淨白精華組：迪奧精萃再生光燦淨白精華30ml (正品)、迪奧精萃再生光燦淨白精華水30ml、迪奧精萃再生光燦淨白乳霜15ml、美妍箱，售價16,200元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧精萃再生光燦淨白精華組：迪奧精萃再生光燦淨白精華30ml (正品)、迪奧精萃再生光燦淨白精華水30ml、迪奧精萃再生光燦淨白乳霜15ml、美妍箱，售價16,200元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧雪晶靈極亮光采精華組：迪奧雪晶靈極亮光采精華30ml (正品)、迪奧雪晶靈透亮光采水凝露50ml、迪奧雪晶靈透亮輕凝霜15ml、迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜7ml、美妍包，售價4,450元。圖／DIOR提供
DIOR迪奧雪晶靈極亮光采精華組：迪奧雪晶靈極亮光采精華30ml (正品)、迪奧雪晶靈透亮光采水凝露50ml、迪奧雪晶靈透亮輕凝霜15ml、迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜7ml、美妍包，售價4,450元。圖／DIOR提供

品牌 母親節 Dior

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