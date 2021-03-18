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「地獄廚神」Gordon Ramsay跨界 推出個人品牌葡萄酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
來自蒙特利產區粉紅酒2019。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自蒙特利產區粉紅酒2019。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

以毒舌聞名、有「地獄廚神」封號的國際名廚高登．拉姆齊（Gordon Ramsay），正式推出以他的名字為品牌的葡萄酒，首批總共上市8個酒款，售價自20美元起跳，約合台幣560元起。目前各酒款只在高登．拉姆齊在美國的餐廳，以及「Gordon Ramsay Wines」官網銷售。

1966年出生、來自英國的高登．拉姆齊，是全世界知名度最高的知名主廚之一，他的餐廳目前擁有八顆米其林指南星星。高登．拉姆齊也參與多個電視節目的製播，包括《地獄廚房》英國版與美國版、《高登．拉姆齊的美食脫口秀》、《廚神當道》、《地獄酒店》…等。

這次高登．拉姆齊與位於美國加州蒙特利（Monterey）的Seabold Cellars酒莊釀酒師克里斯．米勒（Chris Miller）合作，推出「Gordon Ramsay Wines」葡萄酒，一次上市8個酒款。包括來自蒙特利產區的白蘇維儂2019、夏多內2018、粉紅酒2019、黑皮諾2018，以及來自Sonoma County的夏多內2018、以及三款分別來自加州、Santa Cruz Mountains與Napa Valley的三款卡本內蘇維儂2018。

高登．拉姆齊也發揮名廚本色，在官網上為每一個酒款，提供三道菜的食譜，方便購買者進行餐酒搭配。

有「地獄廚神」封號的名廚高登．拉姆齊（Gordon Ramsay），正式推出以他的名字為品牌的葡萄酒。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
有「地獄廚神」封號的名廚高登．拉姆齊（Gordon Ramsay），正式推出以他的名字為品牌的葡萄酒。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自Napa Valley的精選卡本內蘇維儂2018。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自Napa Valley的精選卡本內蘇維儂2018。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自蒙特利產區的白蘇維儂2019。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自蒙特利產區的白蘇維儂2019。 圖／摘自Gordon Ramsay Wines官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 英國 紅酒

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