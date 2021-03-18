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「地獄廚神」Gordon Ramsay跨界 推出個人品牌葡萄酒
以毒舌聞名、有「地獄廚神」封號的國際名廚高登．拉姆齊（Gordon Ramsay），正式推出以他的名字為品牌的葡萄酒，首批總共上市8個酒款，售價自20美元起跳，約合台幣560元起。目前各酒款只在高登．拉姆齊在美國的餐廳，以及「Gordon Ramsay Wines」官網銷售。
1966年出生、來自英國的高登．拉姆齊，是全世界知名度最高的知名主廚之一，他的餐廳目前擁有八顆米其林指南星星。高登．拉姆齊也參與多個電視節目的製播，包括《地獄廚房》英國版與美國版、《高登．拉姆齊的美食脫口秀》、《廚神當道》、《地獄酒店》…等。
這次高登．拉姆齊與位於美國加州蒙特利（Monterey）的Seabold Cellars酒莊釀酒師克里斯．米勒（Chris Miller）合作，推出「Gordon Ramsay Wines」葡萄酒，一次上市8個酒款。包括來自蒙特利產區的白蘇維儂2019、夏多內2018、粉紅酒2019、黑皮諾2018，以及來自Sonoma County的夏多內2018、以及三款分別來自加州、Santa Cruz Mountains與Napa Valley的三款卡本內蘇維儂2018。
高登．拉姆齊也發揮名廚本色，在官網上為每一個酒款，提供三道菜的食譜，方便購買者進行餐酒搭配。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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