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Penthouse上流戰爭二 柳真、李智雅行頭也很拼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED Force 10系列18K白金全鑽扣頭全鑽手鍊，86萬4,400元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列18K白金全鑽扣頭全鑽手鍊，86萬4,400元。圖／FRED提供

韓劇「Penthouse上流戰爭」講述韓國上流社會間女性間的鬥爭與慾望，劇情張力十足，第二季開播後再創收視佳績，延續第一季錯綜複雜的人物關係，反轉再反轉的劇情再度掀起影迷熱烈討論。劇中貴婦們的行頭也是觀眾追劇時的一大樂趣。

由柳真飾演的吳允熙，配戴的是TASAKI的珠寶，精緻的fine links耳環以18K黃金打造金屬鍊環、點綴優雅氣質的Akoya珍珠，讓柳真在劇中充滿傲氣與無畏的形象，同時也兼具女人溫雅的一面。而她所配戴的另外一款TASAKI珠寶則是以方形輪廓鑲嵌鑽石，並以珍珠為中心簇擁成一朵朵小花的floral stars耳環，展現身為母親的高雅溫柔。

而由李智雅飾演的赫拉皇宮頂樓女主人沈秀蓮，原本於第一季遭殺害，本季以新角色華麗現身，成為驚喜爆點。不過回歸的後的她與上一季溫柔的溫柔的秀蓮相差甚遠，以新身分「羅愛喬」個性剛強堅毅，而這也可透過她所配戴的行頭流露出來：羅愛喬亮相時所配戴的是法國現代珠寶品牌FRED的Pretty Woman系列與Force 10手鍊。由兩個鏤空心形組成的Pretty Woman項鍊採用設計，多種配戴方式呈現的是個人的多變風格，而白金款Force 10手鍊鍊釦中性的線條，則詮釋出角色理性剛毅的力量。

「Penthouse上流戰爭」中，演員李智雅配戴FRED珠寶。圖／取自網路
「Penthouse上流戰爭」中，演員李智雅配戴FRED珠寶。圖／取自網路
FRED PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列18K白金全鋪鑽迷你款戒指，78,800元。圖／FRED提供
FRED PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列18K白金全鋪鑽迷你款戒指，78,800元。圖／FRED提供
TASAKI fine links 鑽石珍珠黃K金耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links 鑽石珍珠黃K金耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
FRED PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列18K白金鑽石中號款項鍊，97,300元。圖／FRED提供
FRED PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列18K白金鑽石中號款項鍊，97,300元。圖／FRED提供
TASAKI floral stars 鑽石珍珠白K金耳環，53萬7,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI floral stars 鑽石珍珠白K金耳環，53萬7,000元。圖／TASAKI提供
柳真在「Penthouse上流戰爭」中飾演周允熙，配戴TASAKI耳環。圖／取自網路
柳真在「Penthouse上流戰爭」中飾演周允熙，配戴TASAKI耳環。圖／取自網路
「Penthouse上流戰爭」中，演員李智雅配戴FRED珠寶。圖／取自網路
「Penthouse上流戰爭」中，演員李智雅配戴FRED珠寶。圖／取自網路
熱播韓劇「Penthouse上流戰爭」中，飾演貴婦的演員珠寶行頭增加追劇的樂趣。圖／取自網路、FRED提供
熱播韓劇「Penthouse上流戰爭」中，飾演貴婦的演員珠寶行頭增加追劇的樂趣。圖／取自網路、FRED提供
柳真在「Penthouse上流戰爭」中飾演周允熙，配戴TASAKI耳環。圖／取自網路
柳真在「Penthouse上流戰爭」中飾演周允熙，配戴TASAKI耳環。圖／取自網路

珠寶 貴婦 鑽石

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