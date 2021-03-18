Penthouse上流戰爭二 柳真、李智雅行頭也很拼

韓劇「Penthouse上流戰爭」講述韓國上流社會間女性間的鬥爭與慾望，劇情張力十足，第二季開播後再創收視佳績，延續第一季錯綜複雜的人物關係，反轉再反轉的劇情再度掀起影迷熱烈討論。劇中貴婦們的行頭也是觀眾追劇時的一大樂趣。

由柳真飾演的吳允熙，配戴的是TASAKI的珠寶，精緻的fine links耳環以18K黃金打造金屬鍊環、點綴優雅氣質的Akoya珍珠，讓柳真在劇中充滿傲氣與無畏的形象，同時也兼具女人溫雅的一面。而她所配戴的另外一款TASAKI珠寶則是以方形輪廓鑲嵌鑽石，並以珍珠為中心簇擁成一朵朵小花的floral stars耳環，展現身為母親的高雅溫柔。