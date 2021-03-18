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Penthouse上流戰爭二 柳真、李智雅行頭也很拼
韓劇「Penthouse上流戰爭」講述韓國上流社會間女性間的鬥爭與慾望，劇情張力十足，第二季開播後再創收視佳績，延續第一季錯綜複雜的人物關係，反轉再反轉的劇情再度掀起影迷熱烈討論。劇中貴婦們的行頭也是觀眾追劇時的一大樂趣。
由柳真飾演的吳允熙，配戴的是TASAKI的珠寶，精緻的fine links耳環以18K黃金打造金屬鍊環、點綴優雅氣質的Akoya珍珠，讓柳真在劇中充滿傲氣與無畏的形象，同時也兼具女人溫雅的一面。而她所配戴的另外一款TASAKI珠寶則是以方形輪廓鑲嵌鑽石，並以珍珠為中心簇擁成一朵朵小花的floral stars耳環，展現身為母親的高雅溫柔。
而由李智雅飾演的赫拉皇宮頂樓女主人沈秀蓮，原本於第一季遭殺害，本季以新角色華麗現身，成為驚喜爆點。不過回歸的後的她與上一季溫柔的溫柔的秀蓮相差甚遠，以新身分「羅愛喬」個性剛強堅毅，而這也可透過她所配戴的行頭流露出來：羅愛喬亮相時所配戴的是法國現代珠寶品牌FRED的Pretty Woman系列與Force 10手鍊。由兩個鏤空心形組成的Pretty Woman項鍊採用設計，多種配戴方式呈現的是個人的多變風格，而白金款Force 10手鍊鍊釦中性的線條，則詮釋出角色理性剛毅的力量。
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