全新高端運動表！LVTambour Street Diver全方位帥

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Tambour Street Diver腕表，以品牌於2002年推出的第一款腕表Tambour系列作延伸，是專門為直接從健身房配戴到夜店、海灘、辦公室所設計的全方位的高端運動表的國度。運動風外觀集結所有傳統潛水表的必備條件，又保留了路易威登向來秉持的繽紛創意，備有三種不同配色的44毫米自動上鍊機械腕表，以及一款39.5毫米的石英表款，並搭配品牌在過去三年間致力研發的智慧快速更換表帶系統，讓Tambour Street Diver成為從早到晚、從休閒到正式、從運動風到商務都百搭的當代生活良伴。

品牌經典的Tambour形狀獨特，靈感來自於鼓，以單塊金屬製造，由底部往上縮減，表耳天衣無縫地結合表殼與表帶，小時的位置以表環上的12個字母「L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N」顯示。Tambour Street Diver將潛水計設計於表鏡內而非外表圈上，讓面上層能夠維持Tambour一貫的簡潔美學，同時，凸緣往內微微傾斜的坡度，吸引目光到表面中心，營造出視覺的深邃感。潛水表邊框透過對比色、在1.30的位置有個潛水員的模樣的表冠，和3點鐘位置的上鍊表冠有所區別。轉動潛水計上的字母V，和分針尖端的搭配色V字對齊，兩者會構成一個交叉，表示開始潛水，是創意十足的「對齊V字」概念。在水下所花的時間，則以內邊框讀取，前15分鐘以鮮明的色塊計凸顯。 路易威登Tambour Street Diver霓虹黑腕表，44毫米黑色PVD塗層搭配不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯，22萬2,100元。圖／路易威登提供 路易威登Tambour Street Diver天際藍腕表，44毫米藍色PVD搭配不鏽鋼雙色表殼、自動上鍊機芯，22萬2,100元。圖／路易威登提供 路易威登Tambour Street Diver太平洋白腕表，44毫米拋光不鏽鋼雙色表殼、石英機芯，16萬6,100元。圖／路易威登提供 路易威登Tambour Street Diver黑火焰腕表，44毫米黑色PVD與粉紅金塗層不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯，50萬0,100元。圖／路易威登提供 路易威登Tambour Street Diver太平洋白腕表，44毫米拋光不鏽鋼雙色表殼、石英機芯，16萬6,100元。圖／路易威登提供 路易威登Tambour Street Diver黑火焰腕表，44毫米黑色PVD與粉紅金塗層不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯，50萬0,100元。圖／路易威登提供 路易威登推出全新Tambour Street Diver高端運動表。圖／路易威登提供 路易威登Tambour Street Diver天際藍腕表，44毫米藍色PVD搭配不鏽鋼雙色表殼、自動上鍊機芯，22萬2,100元。圖／路易威登提供