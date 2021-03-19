美式賣場悠嬉兔熱賣 伴你瘋狂追櫻趴趴走

「跑跑跑、向前跑，經過小巷和大道」，一聽到觀霧霧社櫻王花況開得爆炸美！心中是不是已經浮現這段經典旋律？台灣追櫻風潮一波接著一波，櫻花在山頭怒放，也在社群、新聞中持續飄香，這些令人心動的好消息是不是讓你迫不及待了呢？要有靈活行動力才能夠自在探索，挺立「悠嬉兔」有助於維持靈活，讓你盡情趴趴走，Costco好市多3月15日起會員獨享優惠消息一出就造成熱賣，特價好康不能錯過。

南投埔里的暨南大學櫻花盛開，吸引不少民眾駐足賞花。 攝影／張小文

哇，觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前霧社櫻王盛開，看不到盡頭黃金隧道黃花風鈴木正在嘉義太保朴子溪畔怒放，還有瑞里紫藤花季也在阿里山浪漫登場。各地的花訊讓這個3月好繽紛，春光正好，想揪朋友跟上花訊追一波，「跑跑跑、向前跑，困難艱難腦後拋」，自己的行動力是關鍵。

1980年代初期唱紅《跑！向前跑！》的包偉銘，從早期唱跳俱佳的偶像派，到現在依舊可以輕易劈腿下腰來個高難度舞蹈動作，一身靈活行動力讓人非常羨慕。原來，包偉銘持續選擇Caltrate「挺立」UC-II關鍵迷你錠來保持「跑跑跑、向前跑，珍惜一分和一秒」的活力，擔任靈活代言人可說是相得益彰。

包偉銘用UC-II關鍵迷你錠保持靈活度，是最佳代言人。 圖／挺立 提供

「挺立」UC-II關鍵迷你錠有個非常親民的暱稱----「悠嬉兔」，在廣告影片中可以看到活潑的悠嬉兔在畫面中出現，有如脫兔一般靈活地隨心所欲想動就動，正是熟齡一族期待的狀態。

不分性別和年紀，在日常生活中各種活動，甚至全家大小出遊賞櫻、面對各種登山步道……都需要好的靈活度。想要進階打球、爬山、騎腳踏車、慢跑更是強烈感覺靈活度不可或缺。「挺立」UC-II關鍵迷你錠一天只要一小錠，只要90天，讓你更靈活*，原料獲美國、加拿大、歐盟、日本等多國專利，幫助調整體質、精神旺盛，讓你動如脫兔，「跑跑跑、向前跑，目標就在不遠了！」

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民眾湧入好市多購買挺立UC-II，為自己與家人的靈活度加油。 圖／挺立 提供

「挺立」UC-II 90錠裝，好市多現正推出獨家優惠。 圖／擷取自Costco 好市多線上購物

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