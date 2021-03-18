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最安全拍攝地之一！好萊塢喜劇赴澳洲昆士蘭州開拍

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
昆士蘭黃金海岸有著明媚的陽光、連綿的白色沙灘、湛藍的海水，不儘是澳洲第六大城，也是國際著名的觀光都市。 圖/昆士蘭旅遊局提供
昆士蘭黃金海岸有著明媚的陽光、連綿的白色沙灘、湛藍的海水，不儘是澳洲第六大城，也是國際著名的觀光都市。 圖/昆士蘭旅遊局提供

好萊塢最帥氣的熟男喬治·克隆尼（George Clooney）和奧斯卡影后茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）再次合體拍片，在不久的將來將攜手前往昆士蘭州拍攝全新浪漫喜劇片《Ticket to Paradise》，電影製作團隊預計11月在昆士蘭州的布里斯本（Brisbane）、黃金海岸（Gold Coast）和UNESCO大堡礁聖靈群島（Whitsundays）取景拍攝拍攝。

這部浪漫喜劇將由《媽媽咪呀！回來了》（Mamma Mia! Here We Go Again）的導演Ol Parker和Working Title Films公司的Tim Bevan、Eric Fellner公同發行製作。

《Ticket to Paradise》電影故事的內容是在描述，喬治·克隆尼（George Clooney）和茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）所飾演的離婚夫妻，要前往峇里島參加女兒婚禮。故事中婚禮的取景地特別安排在全球知名的聖靈群島拍攝，其餘場景還有布里斯本和黃金海岸。

昆士蘭州總理Annastaciacia Palaszczuk表示，電影公司選擇昆士蘭作為拍攝地，證明昆士蘭擁有提供國際影視劇組拍攝的能力。根據聯邦政府「Location Incentive Program」的藝術獎勵計劃，《Ticket to Paradise》已經獲得640萬澳元的補助，電影拍攝期間預計將替昆士蘭州經濟帶來約3,300萬澳元的周邊效益，同時為當地演員、工作人員創造約1,000多個工作機會。

電影製片人Tim Bevan指出，《Ticket to Paradise》無疑是一部描述美好天堂的電影，而昆士蘭州擁有眾多令世人驚豔、讚嘆的景色，同時也相當期待與昆士蘭當地的一流專業人士合作。

昆士蘭州在面對CODVID-19疫情時，展現出嚴格的管控措施，讓昆士蘭成為澳洲防疫的模範生，昆士蘭可以說是目前全世界最安全的電影拍攝地之一。除此之外，昆士蘭州近幾年積極發展影視產業，昆士蘭當地有許多頂尖一流的影視設備和專業人員，加上豐富多樣的自然景觀和城市文化，昆士蘭Screen Queensland電影製作公司總裁Kylie Munnich表示，昆士蘭州自2020年7月以來，10部預計在澳洲取景拍攝的國際影片之中，有6部就選擇在昆士蘭州拍攝。

其實在CODVID-19疫情發生前，昆士蘭州就已經吸引許多國際製作前來拍攝，而疫情爆發後，昆士蘭州的健康安全防疫更是有目共睹，這讓更多電影製作公司選擇昆士蘭州拍片的原因之一。

由《大亨小傳》導演Baz Luhrmann執導、奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主演的貓王傳記電影《Elvis》已經在黃金海岸完成拍攝。金獎導演朗霍華（Ron Howard）的最新電影《Thirteen Lives》已經展開前期製作，該片主要講述2018年發生的泰國足球隊洞穴救援事件，該片預計3月中旬至6月在黃金海岸拍攝。另外，亞馬遜原創美劇《孤島》（The Wilds S2）第2季下個月開始也將在黃金海岸開拍。

美國真人實境秀系列《我要活下去：澳洲內陸》也將在昆士蘭西北部內陸的Cloncurry進行拍攝。

電影 疫情 澳洲

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