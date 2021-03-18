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GU日製#4me by GU系列彩妝登台 價格、品項完整揭露

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU將於3月開幕的台南南紡購物中心據點，搶先獨賣#4me by GU系列彩妝。圖／GU提供
GU將於3月開幕的台南南紡購物中心據點，搶先獨賣#4me by GU系列彩妝。圖／GU提供

平價服飾品牌GU在去年最令人最驚喜的消息，就是宣布推出彩妝品牌#4me by GU，標榜日本生產的高品質，加上親民的定價，在日本上市後就獲得消費者的喜愛。所以在台灣粉絲的敲碗之下，GU也將於3月開幕的台南南紡購物中心據點，搶先獨賣，品項與價格也完整曝光，意圖讓人要買到失心瘋。

首次進軍彩妝市場，GU就獲得高度的關注，#4me by GU系列，是根據使用者的迴響而設計，秉持價格親民的精神，並於日本製造。今年台灣將與香港同步推出全系列的彩妝產品，首次登台的#4me by GU，就提供包括5款口紅、2款眉粉、8個單色眼影，以及4組多彩眼影盤，並加上4款睫毛膏和一款眼影膏，共計24款。價格帶則落在390元到590元之間，整體而言略比在日本購買高，但考量到不用飛出國就能買到，CP值還是算高；而在南紡店開賣之後，GU也預告有機會在4月時，在全台其他門市也上架。

#4me by GU系列推出的口紅主打質地保濕，擦起來具有如潤唇膏般滋潤，也很顯色。眼影膏含有53%的水分，成分還有GU獨創特殊油脂，能夠幫助眼妝更加持久，很適合容易出油、流汗的夏季。另外討論度最高的則是眼影盤，一盤中有四格小方格可以當眼影或腮紅使用，還有能當作打亮與修容或眉粉使用的長條盤部分，實用性很高。

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眉粉390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眉粉390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眉粉390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眉粉390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列口紅390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眼影膏390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眼影膏390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列睫毛膏390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列單色眼影390元。圖／GU提供

GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供
GU #4me by GU系列眼影盤590元。圖／GU提供

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