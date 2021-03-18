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人紅真好！Tiffany新品剛上市 BLACKPINK Rosé已擁有

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BLACKPINK成員Rosé配戴Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指。圖／取自IG ＠roses_are_rosie
BLACKPINK成員Rosé配戴Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指。圖／取自IG ＠roses_are_rosie

BLACKPINK中的歌姬Rosé本月發首張個人專輯「R」，包括超洗腦的神曲「GONE」以及點閱破紀錄的MV「On The Ground」最近更是紅不讓，而Rosé本人也努力跑宣傳，在全球各大媒體曝光。今天除了在IG分享自己日前在美國脫口秀上的表演，也po了一張特寫的自拍照，雖然身上穿著休閒的灰色運動衫，不過看妝髮和手上的戒指，應該是在SBS電視台表演後台的照片。手上閃亮亮的K金鑽戒正是來自Tiffany今年的新品Atlas X，混搭Tiffany近年當紅的T系列窄版戒指，完美襯托當天表演時穿的亮桃紅色Alex Perry洋裝。

Tiffany 的Atlas™誕生於1995年，設計靈感取材自Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆鐘盤上的羅馬數字時標。今年全新進化的Atlas X全新系列，延續原創精神並注入新的立體感。其中刀鋒形飾邊是Tiffany於1886年推出Tiffany® Setting訂婚戒指以來品牌確立的經典元素，新品在視覺上更加凸顯這個設計比例；凹版切割的羅馬數字產生清晰陰影，塑造銳利的光影效果，也更貼近現代主流的珠寶配戴習慣。全新系列飾有縱橫交錯的元素，其中Atlas X寬版手鐲與戒指更以蜂巢圖案鋪鑲鑽石，透過隱藏金屬底座降低金屬感，讓寶石璀璨的感覺更加強烈。

Tiffany Atlas X 18K玫瑰金雙圈項鍊，60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金雙圈項鍊，60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X 18K金圈型耳環大型款，99,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X 18K金圈型耳環大型款，99,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany推出由經典Atlas™系列全新進化的Atlas X全新珠寶，當紅女團BLACKPINK成員Rosé已經搶先戴上。圖／取自IG、Tiffany提供
Tiffany推出由經典Atlas™系列全新進化的Atlas X全新珠寶，當紅女團BLACKPINK成員Rosé已經搶先戴上。圖／取自IG、Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元；18K玫瑰金鑲鑽項鍊，33萬5,000元；18K玫瑰金圈型耳環大型款，99,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元；18K玫瑰金鑲鑽項鍊，33萬5,000元；18K玫瑰金圈型耳環大型款，99,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元；18K白金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元；18K白金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，42萬4,000元；18K白金寬版鑲鑽手環，42萬4,000元；18K玫瑰金寬版密鑲鑽石手環，95萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，42萬4,000元；18K白金寬版鑲鑽手環，42萬4,000元；18K玫瑰金寬版密鑲鑽石手環，95萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元；18K玫瑰金鑲鑽項鍊，33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元；18K玫瑰金鑲鑽項鍊，33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X 18K白金窄版戒指，33,500元。圖／Tiffany提供
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Tiffany 羅馬

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