聽新聞
test
0:00 / 0:00
人紅真好！Tiffany新品剛上市 BLACKPINK Rosé已擁有
BLACKPINK中的歌姬Rosé本月發首張個人專輯「R」，包括超洗腦的神曲「GONE」以及點閱破紀錄的MV「On The Ground」最近更是紅不讓，而Rosé本人也努力跑宣傳，在全球各大媒體曝光。今天除了在IG分享自己日前在美國脫口秀上的表演，也po了一張特寫的自拍照，雖然身上穿著休閒的灰色運動衫，不過看妝髮和手上的戒指，應該是在SBS電視台表演後台的照片。手上閃亮亮的K金鑽戒正是來自Tiffany今年的新品Atlas X，混搭Tiffany近年當紅的T系列窄版戒指，完美襯托當天表演時穿的亮桃紅色Alex Perry洋裝。
Tiffany 的Atlas™誕生於1995年，設計靈感取材自Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆鐘盤上的羅馬數字時標。今年全新進化的Atlas X全新系列，延續原創精神並注入新的立體感。其中刀鋒形飾邊是Tiffany於1886年推出Tiffany® Setting訂婚戒指以來品牌確立的經典元素，新品在視覺上更加凸顯這個設計比例；凹版切割的羅馬數字產生清晰陰影，塑造銳利的光影效果，也更貼近現代主流的珠寶配戴習慣。全新系列飾有縱橫交錯的元素，其中Atlas X寬版手鐲與戒指更以蜂巢圖案鋪鑲鑽石，透過隱藏金屬底座降低金屬感，讓寶石璀璨的感覺更加強烈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言