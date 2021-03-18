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24小時內3000瓶完售 圓山東密道國宴酒Omar威士忌好夯

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
圓山東密道國宴酒Omar威士忌上市不到24小時，圓山大飯店官方臉書就貼出完售訊息。圖／摘自圓山大飯店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
圓山東密道國宴酒Omar威士忌上市不到24小時，圓山大飯店官方臉書就貼出完售訊息。圖／摘自圓山大飯店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

配合50年來首次開放的圓山大飯店東密道開幕，圓山大飯店與台灣菸酒公司合作推出「圓山東密道國宴酒Secret Passages」Omar威士忌，限量3000瓶。部分保留給圓山聯誼會的會員，部分給由圓山大飯店員工抽籤認購，部分開放給外界限量認購，每人限購兩瓶，在不到24小時內3000瓶已宣告完售。

「圓山東密道國宴酒 Secret Passages」這款Omar威士忌，自2014年起已經獲得了超過百面獎牌，尤其在CMB布魯塞爾世界烈酒競賽、2018 SFWSC舊金山世界烈酒競賽、2018 IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽等更獲得金牌榮耀。

在風味上結合了台灣在地水果的風情以及副熱帶氣候的短熟成時間，整體不僅極具本土特色，層次感以及酒體香氣都是更豐富。

該酒款由台酒資深的首席調酒師以多款原酒，包括波本原桶、泥煤波本、梅子桶，葡萄酒桶及柳丁白蘭地桶為基酒，平衡感的表現出基酒特色。另以本土水果為發想，用數款水果製造出多層次的風味，最後混合調配之後再陳年數月，讓不同的風味做融合，製作出這款酒體較重，帶點老波本的風味，又兼具果香及花香的威士忌。

葡萄酒 國宴 舊金山

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