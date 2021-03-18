孔劉相隔8年再躺更撩人 孔太太心臟爆擊喊「躺著別動」

出演的「永生戰」即將上映，孔劉登上韓國版4月號Esquire雜誌，躺著拍的照片相當撩人，讓粉絲大喊「躺著別動」，而孔劉身為現任Ralph Lauren Purple Label形象大使，每套造型都是穿Purple Label入鏡；「厭世天才」鄭秀晶同樣也在4月份Marie Claire展現難得一見的「微．微笑」，兩人同為Ralph Lauren韓國形象大使，同步在春暖花開的4月登封。

孔太太們還相當熱切地找到了8年前孔劉躺拍的照片，對比2021年的43歲和2013年的35歲，慨歎「越老越誘人了砸回事」？電影即將在4月15日於台韓同步上映的孔劉，作為Ralph Lauren Purple Label韓國形象大使，在宣傳期穿上頂級男裝系列，展現幽默輕鬆的魅力，即使難以駕馭的白色西褲，都能穿出紳士風度。