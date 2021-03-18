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孔劉相隔8年再躺更撩人 孔太太心臟爆擊喊「躺著別動」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孔劉時隔8年再躺封面，粉絲狂喊更撩人。圖／取自IG、微博
孔劉時隔8年再躺封面，粉絲狂喊更撩人。圖／取自IG、微博

出演的「永生戰」即將上映，孔劉登上韓國版4月號Esquire雜誌，躺著拍的照片相當撩人，讓粉絲大喊「躺著別動」，而孔劉身為現任Ralph Lauren Purple Label形象大使，每套造型都是穿Purple Label入鏡；「厭世天才」鄭秀晶同樣也在4月份Marie Claire展現難得一見的「微．微笑」，兩人同為Ralph Lauren韓國形象大使，同步在春暖花開的4月登封。

孔太太們還相當熱切地找到了8年前孔劉躺拍的照片，對比2021年的43歲和2013年的35歲，慨歎「越老越誘人了砸回事」？電影即將在4月15日於台韓同步上映的孔劉，作為Ralph Lauren Purple Label韓國形象大使，在宣傳期穿上頂級男裝系列，展現幽默輕鬆的魅力，即使難以駕馭的白色西褲，都能穿出紳士風度。

具有厭世臉天份的Krystal，則在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝，以女性化的簡約線條、男裝的細節元素作為核心概念，講究面料與剪裁，Krystal調皮的將外套搭在頭上，難得露出微笑，一系列的海軍風，也預告夏天的來臨。

Krystal在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝。圖／取自IG
Krystal在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝。圖／取自IG
Krystal在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝。圖／取自IG
Krystal在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝。圖／取自IG
孔劉身穿Ralph Lauren Purple Label登上韓國版4月號Esquire雜誌。圖／取自IG
孔劉身穿Ralph Lauren Purple Label登上韓國版4月號Esquire雜誌。圖／取自IG
孔劉粉絲找出他8年前拍攝HIGH CUT封面。圖／取自IG
孔劉粉絲找出他8年前拍攝HIGH CUT封面。圖／取自IG
Krystal在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝。圖／取自IG
Krystal在Marie Claire韓國版4月號詮釋Ralph Lauren的Collection系列女裝。圖／取自IG
孔劉身穿Ralph Lauren Purple Label登上韓國版4月號Esquire雜誌。圖／取自IG
孔劉身穿Ralph Lauren Purple Label登上韓國版4月號Esquire雜誌。圖／取自IG
孔劉身穿Ralph Lauren Purple Label登上韓國版4月號Esquire雜誌。圖／取自IG
孔劉身穿Ralph Lauren Purple Label登上韓國版4月號Esquire雜誌。圖／取自IG

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