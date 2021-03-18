別懷疑！超實用或小廢物都搶爆　網友熱議20大超商集點換購品

超商集點換購讓人瘋狂！

台灣的超商集點、換購行之有年，現在還有超香限定的品牌贈品，過去送磁鐵、別針這樣的小物，演變到便當盒、便當袋實用性較強的物品，現在更有精品、露營用具等商品，集點換購與贈品內容之廣，也讓消費者不斷的刷新自己的視野。

有實用的東西當然也有些用不到的「小廢物」，但無論哪一種商品，都能讓台灣的消費者們「為之瘋狂」，排隊、搶預購、坐在便利商店等到12點結帳，都能在這些集點換購活動中見到，超商與品牌也抓緊這樣的商機，與各式各樣的卡通動漫IP合作，推出眾多商品，就是要透過集點換購加深消費者的黏著度。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，究竟哪些集點換購商品是最能引起網友討論的呢？讓我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／7-ELEVEN

第二十名－便當袋、保冷袋

便當袋、保冷袋這種功能性較強的商品，台灣家家戶戶都可以見到，因為功能性較強，因此多一個、少一個對民眾來說沒有什麼太大影響，只要「對的圖案」出現在上頭，沒有什麼不搶的理由。網友認為，這對帶便當的人來說非常實用，保冷袋拿去購物也相當方便，才會喜歡這樣的商品，雖然經常被擺在角落，但一旦用上就會有非常實用的感覺。

延伸閱讀：市面上的「乾泡麵」霸主是誰？網友熱議十大人氣品牌揭曉！

第十二名－證件套

走在辦公大樓林立的區域，人人脖子上可能都掛著識別證，就如各式各樣的證件套展場一樣，不同圖案顯示出每個人不同的性格，在超商集點換購中也能見到這樣的商品。有網友指出其實要把有圖案的證件套帶出門其實還需要一點勇氣，不過因為上頭的圖案實在可愛，因此讓人想不帶回家都很難，就功能來說，證件套這樣的商品實用性還是高一些。



延伸閱讀：就是這款濃醇香！十間主打「小農鮮乳」手搖飲料店喝過沒

第十一名－零錢包

卡通圖案最喜歡以零錢包的形式出現了，台灣民眾也相當願意將這樣的商品拿來做實際使用，因此圖案合適就會有民眾想要擁有，若是人氣再高一些的造型，就會引起搶購風潮。雖然有網友認為，這樣的零錢包常常裡面塞不了什麼東西，但大多都會衝著零錢包的造型以及圖案，將零錢包納入收藏的行列當中，最終成為無用的擺飾、吊飾。

延伸閱讀：每一口都香辣彈嫩！網友熱議麻辣鍋界10大「鴨血王」

第十名－鏡子、梳子

鏡子、梳子這類商品也是人人家裡都有，大家都不缺的項目，但只要有合適的圖案、造型，不管鏡子多大、多小，或梳子到底實不實用，就是會讓人想擁有，去年引起話題的Hello Kitty聯名美容梳因為又帶有特別的功能，因此吸引網友目光，引起特別多的討論。

延伸閱讀：讓人抓不出破綻的超自然「照騙」！十大網美必備拍照APP趕快筆記

第八名－凳子、椅子、收納凳

椅子大家都不缺，造型才是造成話題的主要原因，各式各樣的椅子都會出現在超商換購品中，凳子、椅子、躺椅、收納凳、小沙發、和室椅都沒有少，不過有網友認為，這類的造型椅其實通常體積較小，更適合小朋友坐，因此對於成人的實用性較低，展示的成份較大。

延伸閱讀：讓你瘋狂讓你渴！10大「激樂系」度假飯店 年輕人免排行程chill整天

第六名－水晶球

水晶球其實就是一點實用價值都沒有的展示物，不過仍然有品牌與插畫家聯名，成為超商限定的贈品，引起搶購的風潮，甚至午夜十二點開賣後一兩個小時內就有許多門市都買不到。網友認為雖然這種商品就是沒用的小廢物，但看著就是療癒，最後還是向錢錢說了聲對不起，掏出錢就是為了得到那個可愛的東西。

延伸閱讀：私密處保養別忘了它！十大平價網拍內褲大集合 定期更換不心痛

第四名－桌燈、檯燈、夜燈

不管是哪一種形式的燈，只要有造型，通通都會變成熱門商品，最受關注的其實就是整個卡通人物都變成一個燈的造型，像是超商小熊維尼集點活動中的造型夜燈，就引起特別多的討論。網友也認為，這種商品真正的照明功能不是重點，而是點亮之後凝望著那盞燈的療癒感，或許這樣的造型燈具還多了些許的紓壓功能。

延伸閱讀：香脆多汁、原味淋醬都必嚐！全台網路熱議十大韓式炸雞店

第三名－碗盤、餐具、吸管

碗盤、餐具、吸管這種實用性極強的物品，對於民眾來說是相當樂意添購或置換的物品，畢竟現在崇尚環保，因此民眾對於這樣的商品似乎有越多越好的感覺，不過也有網友指出，其實這樣的商品很多時候都設計給小朋友使用，縱然再可愛，實用性也不見得真的高，所以有些時候這些商品最終也成為了家中的一種擺飾。

延伸閱讀：當紅虛擬偶像別只知道Peko！網友熱議20大台灣VTuber來了

第二名－包包、背包

最近超商也開始風行起集點換購各式各樣的包包，不論是背包、肩包、托特包、腰包都曾經出現過，超商也積極與精品名牌還坐，消費者也頗喜歡這樣具有質感的商品，特別是實用性非常高的情況下，網友認為，即便需要換購的金額可能更高，但消費者仍有更多的意願去兌換、購買，因此這類商品的討論度也相當高。

延伸閱讀：先別管唐吉訶德了！台灣網友敲破碗希望來台展店20大日本品牌

第一名－公仔、玩具

公仔、玩具這類沒有實用功能的商品，仍然成為了超商集點換購的商品之王，除了造型、可愛與個人喜好，能讓民眾有展示、炫耀的感覺，成為了這類商品的吸引重點，因此近來也有許多汽機車模型加入集點換購戰場，網友認為現在很可能一不小心就買到沒有授權或山寨的商品，超商換購的公仔玩具就有一定的質感與保證在。

延伸閱讀：多功能休旅車挑選指南大公開！聲量、掛牌數冠軍車款揭曉

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月16日至2021年03月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商集點換購品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」