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蝦皮網站出包！肯德基6入蛋塔賣35元 半夜狂銷逾8.3萬份

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蝦皮網站爆烏龍！肯德基6入蛋塔賣35元 半夜逾8.3萬人瘋搶

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為肯德基6入蛋塔禮盒及萊爾富8入衛生紙。擷自肯德基及萊爾富官網
圖為肯德基6入蛋塔禮盒及萊爾富8入衛生紙。擷自肯德基及萊爾富官網

蝦皮網站今(18日)凌晨大出包，包括肯德基蛋塔禮盒(6入)即享券訂價變35元，截至今天凌晨1點37分已逾8.3萬人次瘋搶，但蝦皮目前已將該商品下架處理。網友發現，蝦皮網站出包不只一樁，包括衛生紙也因疑似標錯價，在凌晨被網友瘋搶用新台幣「讓它下架」。

擷自「台灣達人秀」臉書網友留言。
擷自「台灣達人秀」臉書網友留言。

「台灣達人秀」臉書在今天凌晨PO出此訊息，肯德基6入的蛋塔禮盒，在官網售價是185元，在蝦皮標錯成35元，等於購買一盒便宜150元。有網友秀出自己在凌晨的「戰果」：「買了10組，90天夠吃了」、「蛋撻x20衛生紙x20，今天比發票中200還開心」，還有讀者一次訂購200盒蛋塔，分送給育幼院的兒童。呼應近日的鮭魚之亂，「台灣達人秀」在PO文下方還調侃：「吃蛋塔不用改名」，也有網友附和：「誰在和你鮭魚 現在都搶蛋撻」、「感謝肯德基讓我不用改名陳蛋塔」。

還有讀者一次訂購200盒蛋塔，分送給育幼院的兒童。圖擷自雅山甜舖負責人臉書
還有讀者一次訂購200盒蛋塔，分送給育幼院的兒童。圖擷自雅山甜舖負責人臉書

蝦皮烏龍不只一樁，包括萊爾富自產的衛生紙，一貫8包價格也只須30元，截至凌晨1時47分前也被掃出2萬份的銷售佳績。蝦皮在凌晨2點緊急將價格改回264元。等於在出包期間購入一貫衛生紙便宜了234元。

蝦皮網站在凌晨兩點起開啟約兩小時的系統維護，目前尚未有回應。

擷自肯德基官網。蛋塔禮盒六入官網價格是185元。
擷自肯德基官網。蛋塔禮盒六入官網價格是185元。

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