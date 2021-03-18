呂秋遠批鮭魚之亂失敗：牌位上寫顯考鮭魚令子孫尷尬

日本迴轉壽司在台連鎖店舉辦促銷活動，名字與「鮭魚」同音同字者可免費，引發改名的鮭魚之亂。律師呂秋遠在臉書表示，以後大家都會記得，曾經有家壽司連鎖店，以心不甘情不願的折扣，讓135個台灣人浪費社會資源，願意改名叫鮭魚。因此，這是一場無意義的行銷活動，鮭魚紅了，公司的臉卻綠了。

呂秋遠說，在家事法院，有一種特殊類型的訴訟，稱之為更改未成年子女姓氏。原則上，現在已經沒有孩子出生一定要跟父親姓的規矩，而是由父母共同約定，如果約定不成，就到戶政事務所抽籤。往後如果未成年子女要改姓，離婚後即使單獨監護也不行，除非父母雙方同意，否則就要到法院提告，主張原來的姓氏對未成年子女不利，法官裁定後，才能改姓。改名，就比較簡單，如果是單獨監護，由監護人去更改就可以，不用經過雙方同意。

呂秋遠說，有鑑於改姓與改名這麼困難，而且依照姓名條例的規定，一生就是三次，改回來也算一次。因此，這次的壽司行銷活動，全國竟然有135人願意為了兩天的免費鮭魚壽司而改名，實在令人匪夷所思。

他表示，畢竟，never say never，往後還有其他的行銷活動，怎麼辦？要選，當然要選CP值最高的產品，改名兩天，能「賺」到的錢畢竟有限，往後如果有和牛、鮑魚、干貝、帝王蟹，也跟著這麼行銷，那麼這135人已經沒辦法參加了，不是很可惜嗎？

呂秋遠打趣表示，萬一以後他也辦理「離婚免費、買一送一」的改名活動，這些人怎麼辦？而且，百年以後，如果是男生，「牌位上寫著，顯考鮭魚，子孫們會不會很尷尬？」人生就「烤」這麼一次，「從價格來看，烤鮭魚，當然不如烤和牛，不是嗎？」

他說，行銷活動要能號稱成功，還在於公司或產品名稱會因為行銷而走紅。花上50萬以內，就能讓135個民眾改名，增加戶政事務所的負擔，還能行銷「鮭魚」，那當然是成功的，「但是就某種程度來說，卻是失敗的」。

呂秋遠說，首先，活動辦完了，連鎖店的名稱，大概不會有太多人還記得。鮭魚壽司，一般壽司店都會做，所以鮭魚產品的業績提升，也不會只是獨厚這家壽司。但是，大家都會記得，曾經有家壽司連鎖店，以心不甘情不願的折扣，讓135個台灣人浪費社會資源，願意改名叫做鮭魚。因此，這是一場無意義的行銷活動，鮭魚紅了，公司的臉卻綠了。

他說，而且，他開始懷疑，雖然這次因為兩天免費吃鮭魚壽司的改名比例非常低，「但如果中國未來真的以人民幣等值兌換台幣的條件要求台灣統一，連改名都能了，統一有什麼困難呢？」

網友留言表示「歷史將記上一筆：2021台灣史上之鮭魚之亂」、「顯考和牛應該會比顯考鮭魚更高級吧」、「我替已經超量工作超級忙碌的戶政人員掬一把眼淚，別人行銷，他們遭殃」、「我一定要記得在我女兒成年的那天提醒她，她六歲半的時候改過一次名字，不然後悔終身啊」、「為一頓吃的改名字，好廉價」、「商人為了利益這種行銷手法令人汗顏，而現代年輕人為貪小便宜把自己人格拉低極緻想法真的不敢苟同，或許某部分的人覺得是新創意，姓名是很重要代表一個人的整體」、「不要隨便給對岸出主意啊」。