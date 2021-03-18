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三星Galaxy A系列3新機亮相 4鏡頭超好拍 還有防水、大電量
三星17日晚間舉辦「Galaxy Awesome Unpacked」全球線上發表會，正式亮相新一代A系列中階手機，共有Galaxy A52、Galaxy A52 5G以及Galaxy A72共3款，其中螢幕較小的Galaxy A52反而有推出5G版本，建議售價349～449歐元，台幣約11,800～15,150元，即刻於全球市場推出，預計很快也會在台灣上市。
這3款新機在外觀上延續了Galaxy A32的外型與年輕化的繽紛色彩，採用Infinity-O極限全螢幕，4鏡頭規格主打強大且符合年輕世代社群分享需求的拍攝功能，且都支援IP67防水防塵。最大差別除了Galaxy A72的6.7吋螢幕與5,000mAh大電量比Galaxy A52系列稍微大些，Galaxy A52 5G版則擁有120Hz螢幕更新率，更適合遊戲重度玩家使用。
在4鏡頭相機規格上，Galaxy A52與Galaxy A72的配置只有些微不同，6400萬畫素F1.8 OIS主鏡頭、1200萬畫素F2.2超廣角鏡頭、500萬畫素F2.4微距鏡頭之外，Galaxy A52系列搭配的是500萬畫素F2.4景深鏡頭，Galaxy A72則是搭配800萬畫素3X OIS望遠鏡頭，最高可支援30X數位變焦。
功能上，支援4K錄影、更強大的夜間拍攝、30種智慧場景便是，也具有社群分享非常實用的一鍵拍錄功能，3200萬畫素的自拍相機還有趣味拍照模式、AR Emoji等功能，從外型、功能到價格，直指敢玩愛現的年輕社群世代。
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