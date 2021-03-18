米其林一星「俺達の肉屋」搬新家！塊燒技法美味再升級

甫在去年於「台北台中米其林指南」中獲得一星肯定，同時拿下年輕主廚大獎的台中燒肉餐廳「俺達の肉屋」（ORETACHINONIKUYA），因租約到期因素，將搬遷至原本店舖的隔壁，預計將於3月20日正式開幕。搬家後除了新增使用日本岩手縣的「前澤牛」之外，主廚鍾佳憲也加入了「塊燒」技法，將日式燒肉料理提昇至更高境界。

創立於2016年的「俺達の肉屋」，會直接從日本進口神戶、近江、飛驒等地的整頭A5和牛，並依照肉質特性，細細拆解為近40個部位，每日供應其中10～15款肉品。此次新引進的「前澤牛」，來自日本東北縣，擁有「味覺藝術品」的美譽，自去年底才開放進口台灣，俺達の肉屋也是目前全台唯一進口整頭前澤牛的餐廳，讓嗜食不同款銘柄牛的饕客，可以品嚐到前澤牛的清甜滋味。

不論是何款銘柄和牛，都考驗著主廚分切、燒烤的功力。除了常見的薄切、厚切外，鍾佳憲此次帶來的「塊燒」技法，關鍵在將肉品以「塊」的概念呈現。由於分切手法不易、燒烤時間久、又不易掌握火侯，因此在日本、台灣都相對少見。首先自分切開始，就需考慮每塊肉的紋理、筋膜、纖維分佈，精確地計算下刀角度，以「一刀定生死」的覺悟，確保分切後肉筋仍能夠鎖住肉汁，同時保有軟嫩的口感。

每塊厚度均超過50元硬幣直徑的肉塊，上桌時就看著過癮。儘管看似西式牛排，但鍾佳憲表示，牛排多是將肉筋切短來維持口感，但塊切則是順沿著肉筋直紋切面，才能讓肉筋發揮圍住肉汁的功效，讓肉汁、油脂與肉能達到美味的平衡。其中又以腰脊芯、內臀芯、芯芯、牛舌根等油脂含量較少的部位，最適合以塊燒呈現。

塊燒燒烤時，會先以中火加熱，並適時多次翻面，另外也會視肉品狀態進行靜置、二次燒烤等手法處理。鍾佳憲表示，不同於西式牛排或是切片燒肉的判斷基準，塊燒反而「過熟才是剛好」。當整塊肉似乎已經過韌、發硬時，其實切開後內部軟嫩又充滿肉汁，呈現漂亮的粉紅色澤。整塊肉塊還可視肉質、熟度差異，以片切、角切等切法呈現，讓口感表現更為多元

風味鮮明的「牛舌根」，經塊燒調理後，有著脆中帶嫩的口感，搭配上顆粒較粗的鹽之花，更能突顯出淡淡的奶油香氣，每份100公克1,280元。位於後大腿內側中心的「芯芯」，瘦中帶著勻稱油花，塊燒後可以角切、片切方式呈現。片切具有軟嫩口感與溼潤油香，角切則能帶出充沛的肉汁與咬勁，各有風味。由於芯芯部位的鐵味較重，因此可以搭配紫蘇鹽加以平衡，每100公克1,080元。另外位於腹部、靠近腰脊的「腰脊芯」，乃是腹部最瘦的部位，同時具有牛排的風味卻少了膩口感，搭配柚子胡椒更能突顯特色，每100公克1,080元。

除了燒肉外，俺達の肉屋也有多款隱藏版的一品料理。「極上生牛肉」以佐賀海苔為底，依序鋪上生和牛肉絲、北海道海膽、富山灣白蝦，並以紫蘇花點綴，一次品嚐海陸滋味，4貫1,280元。「牛百頁刺身」是將牛的第三個胃除膜、洗淨後，以日本麻油、橙醋調味，有著脆口的半生口感，每份320元。開胃下酒的「橄欖油蒜炒牛胃」，則是使用牛的瘤胃為主角，並搭配蒜片、初榨橄欖油、檸檬汁調味，辛香有勁，每份420元。另外還有以昆布柴魚高湯、蕃茄碎、柚子皮、梅肉所調味的「俺達の冷麵」，每份380元。

針對此次的搬遷，鍾佳憲表示，新店面僅在舊店隔壁，就算老客人來也能找得到。過去店內的空間、配置，均是考量過動線所謹慎規劃；桌面大小也是為了讓客人間能夠緊密交流所設計，因此新店都會維持完全一樣的格局，保有「小小間、熱鬧」的燒肉店感覺。但是透過不同的裝潢風格，讓過去的男孩感轉型為成熟的男人感，二樓未來也會再規劃成熟客專屬的用餐空間。至於搬家是否會影響米其林評鑑結果，恐也再待正式公佈後方可得知。

【俺達の肉屋】

地址：台中市西區公益路194-1號