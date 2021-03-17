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主餐到甜點「全都是鳳梨」！金色三麥8款旺來餐點上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
乘鳳破浪松子炒飯，每份380元。圖／金色三麥提供
乘鳳破浪松子炒飯，每份380元。圖／金色三麥提供

隨著金鑽鳳梨即將進入產季，「金色三麥」為支持台灣農業，特別推出乘鳳破浪松子炒飯、陽光鳳梨披薩、夏威夷鳳梨沙拉等4款餐點；旗下的女性餐酒館「微兜．petit doux」也同步推出鳳梨天空之糖瓦帕鬆餅、慢磨鮮果飲等4款鳳梨系點心與飲品，從主餐到甜品，都能品嚐得到金鑽鳳梨的酸甜滋味。

金色三麥所推出的「乘鳳破浪松子炒飯」，使用半顆鳳梨製成鳳梨盅，炒飯則加入剝皮辣椒丁、豆腐丁、杏鮑菇丁，並以烘烤手法帶來鳳梨與松子香氣，每份380元。「陽光鳳梨披薩」以新鮮鳳梨搭配鮮蝦、培根、洋蔥，屬於老少咸宜的經典口味，每份350元。至於「夏威夷鳳梨沙拉」使用海鮮、在地水果入菜，並且拌上特製鳳梨沙拉醬，具有酸爽的風味，每份380元。「纖享受紅果昔」則加入了鳳梨、火龍果與蘋果打製而成，每杯90元。

主打女性市場的「微兜．petit doux」，則在招牌的瓦帕鬆餅中，加入金鑽鳳梨元素，推出「鳳梨天空之糖瓦帕鬆餅」，讓鳳梨的風味與纖維感與鬆餅巧妙結合，每份420元。另外慢磨鮮果飲、奇異紅果昔、美顏花蘋果昔等飲品中，也都加入新鮮鳳梨，每杯均為180元。

陽光鳳梨披薩，每份350元。圖／金色三麥提供
陽光鳳梨披薩，每份350元。圖／金色三麥提供
鳳梨天空之糖瓦帕鬆餅，每份420元。圖／金色三麥提供
鳳梨天空之糖瓦帕鬆餅，每份420元。圖／金色三麥提供

鳳梨 夏威夷

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