台北時裝周4大看點圓滿落幕 半年後再見

邁入第4年的台北時裝周於日前圓滿落幕，在全球受到新冠肺炎疫情籠罩下，仍可到現場看實體秀，堪稱珍貴難得的日常，而今年也是首度一年兩季的發表、首次加入校際展演、求新求變發展場外秀，以及首度以「永續時尚」為主題開啟大秀，4個創新看點，讓本屆台北時裝周超有看頭，也豐富了設計視野。

今年度的開展以永續時尚為主題，在松菸舉行，往年約可安排520座位，今年為配合防疫縮減至每場次約400多位，更見場場熱絡、一位難求，尤其開場「永續時尚」大秀邀集Claudia Wang、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq、WEAVISM、#DAMUR等六個品牌共同展演以永續理念、台灣先進環保織品共同促成的新作，打造了精采的開幕大秀。

而本次有兩個品牌夏姿．陳SHIATZY CHEN、#DAMUR分別選在場外舉辦，前者在自來水博物館打造氣勢磅礡的大秀，共發表了85套男女時裝；後者則是在基隆路、信義路口展開一場「#kiosk永續再生潮流時裝」街頭快閃時裝秀，將人們日常行經的路口轉變為伸展台。而本季時裝周也首度納入大專院校「校際展演」發表會，包括嶺東科大、樹德科大、輔仁大學、實踐大學四校獲選展出，部分校系也將獲邀在今年9月的台北時裝周再次發表。