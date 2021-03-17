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警員為吃迴轉壽司也改名鮭魚 「超粗大」3個字預留伏筆
知名連鎖壽司店推出諧音哏活動，姓名中有「鮭魚」同音同字者用餐免費。基隆市張姓警員今天到戶政所申請改名，在原名後方再加上「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，會用「超粗大」3個字是未雨綢繆，因為用餐後，可以再依姓名條例「字義粗俗不雅」規定，申請改回原來姓名。
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」舉辦優惠活動，讓名字中有「鮭魚」的人可免費用餐，台灣各地分傳為了吃壽司改名個案。
基隆市警一分局忠二路派出所長張畯盛說，張姓警員今天下午請假，專程前往戶政事務所辦理改名，在他的原來姓名3個字後面，再加上「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，新姓名變成15個字，打算明天休假日到「壽司郎」享用迴轉壽司。
姓名條例有規定得申請改名6項條件，其中1項為字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，並以3次為限；未成年人第2次改名應於成年後才可以。張姓警員打算在明天用餐後，就到戶政所申請用次改名，理由是「超粗大」字義粗俗不雅。
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