胡宇威 腳再痛也擋不了硬要帥穿THOM BROWNE的執著

全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，由代理商CLUB 21引進，昨天舉辦正式開幕活動，邀請胡宇威帥氣站台，他表示，「7年前在紐約時就常看到有人穿著袖身有白色4-Bar的服裝，很低調卻極具標誌性，當時就很好奇，後來才知道是THOM BROWNE的別緻設計，講究比例也挑戰剪裁，穿在每個人身上都有獨特的氣質。」

胡宇威特別推薦當季的七分褲和毛衣，「七分褲有高腰設計，穿起來有比例趣味性，也相對顯腿長，毛衣則是有許多令人玩味的設計細節，精緻優雅。」近期因為腳受傷，被大家關注復健狀況的同時，也讓人好奇，在腳痛的狀態下，如果追求穿搭的舒適度和帥度，他會選哪一種？他秒答，「硬要穿！穿得帥是優先考量。」