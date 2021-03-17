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胡宇威 腳再痛也擋不了硬要帥穿THOM BROWNE的執著

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影

全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，由代理商CLUB 21引進，昨天舉辦正式開幕活動，邀請胡宇威帥氣站台，他表示，「7年前在紐約時就常看到有人穿著袖身有白色4-Bar的服裝，很低調卻極具標誌性，當時就很好奇，後來才知道是THOM BROWNE的別緻設計，講究比例也挑戰剪裁，穿在每個人身上都有獨特的氣質。」

胡宇威特別推薦當季的七分褲和毛衣，「七分褲有高腰設計，穿起來有比例趣味性，也相對顯腿長，毛衣則是有許多令人玩味的設計細節，精緻優雅。」近期因為腳受傷，被大家關注復健狀況的同時，也讓人好奇，在腳痛的狀態下，如果追求穿搭的舒適度和帥度，他會選哪一種？他秒答，「硬要穿！穿得帥是優先考量。」

台灣首間THOM BROWNE微風廣場專門店的設計，延續與ASA Studioalbanese的建築師Flavio Albanese合作，在擺設、建材、用色都是THOM BROWNE的經典識別風格。鋁製百葉窗帶來秩序之美，代表世紀中期現代主義（Minimalist Mid-century）風格辦公室，成排的日光燈管、黑與白色水磨石地板、雲灰色Bardiglio大理石牆面，都表現極簡之美。店內擺設的辦公室家具也都系出名門，包括設計師Edward Wormley與美國品牌鄧巴（Dunbar）合作、設計師Paul McCobb與建築師Jacques Adnet和Maison Jansen所創作的家具。30坪的店鋪內，男、女裝比例大約為2：1，目前上市春夏系列，包括品牌獨具魅力的各式西裝，展現考究、迷人的都會風格。

胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
THOM BROWNE白色中型三色條紋帆布托特包，23,200元。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE白色中型三色條紋帆布托特包，23,200元。圖／THOM BROWNE提供
胡宇威演繹THOM BROWNE深藍衝浪刺繡西裝外套81,600元、深灰西褲（搭配西裝外套成套販售）84,200元、白襯衫15,100元、紅藍白條紋領帶8,200元、黑色雕花皮鞋23,600元。圖／THOM BROWNE提供
胡宇威演繹THOM BROWNE深藍衝浪刺繡西裝外套81,600元、深灰西褲（搭配西裝外套成套販售）84,200元、白襯衫15,100元、紅藍白條紋領帶8,200元、黑色雕花皮鞋23,600元。圖／THOM BROWNE提供
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威身穿白色4-Bar針織衫34,400元、黑色反摺長褲26,800元、雕花皮鞋23,600元。圖／THOM BROWNE提供
胡宇威身穿白色4-Bar針織衫34,400元、黑色反摺長褲26,800元、雕花皮鞋23,600元。圖／THOM BROWNE提供
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元、深藍4-Bar長褲19,600元，搭配條紋領帶8,200元、雕花皮鞋23,600元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元，搭配條紋領帶8,200元。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威穿THOM BROWNE深藍色4-Bar西裝外套33,800元、白襯衫15,100元，搭配條紋領帶8,200元。記者沈昱嘉／攝影
全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，於微風廣場正式開幕。圖／THOM BROWNE提供
全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，於微風廣場正式開幕。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE男裝灰色法蘭絨與三色條紋飾帶休閒鞋，21,100元。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE男裝灰色法蘭絨與三色條紋飾帶休閒鞋，21,100元。圖／THOM BROWNE提供
全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，於微風廣場正式開幕。圖／THOM BROWNE提供
全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，於微風廣場正式開幕。圖／THOM BROWNE提供
全台灣唯一一家THOM BROWNE專門店，於微風廣場正式開幕。圖／THOM BROWNE提供
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