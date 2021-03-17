快訊

全台「鮭魚大軍」來襲！看免費壽司改名之亂 他名字比絕句長...

又出事！北捷列車暴衝撞牆 擋風玻璃瞬間變蜘蛛網狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳奇女牛仔史詩級藝術收藏 5月紐約重磅登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
安妮馬里恩攝於德州金郡6666牧場。圖／蘇富比提供
安妮馬里恩攝於德州金郡6666牧場。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）紐約將於5月推出德州的傳奇女牛仔、著名的慈善家與重量級的藝術收藏家安妮馬里恩（Anne Marion，1938-2020年）的私人珍藏。馬里恩的收藏頂尖戰後美國藝術名家的傑作為主，代表了20世紀藝術史上最重要的時刻，估價約1.5億美元，為歷年現身拍場最重要的私人收藏之一。其中包括三位美國藝術家生涯巔峰代表作：普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的經典作品「雙猫王」（Double Elvis）、理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」（Ocean Park No. 40）以及克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」（Painting No. 1 (PH- 125)）。三幅作品估價合共超過2,000萬美元。這也是馬里恩私人收藏首次公開亮相。

安妮馬里恩是德州金郡歷史悠久、舉世聞名的6666牧場繼承人，包括美國前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）及許多好萊塢名人都是常客。而她自己也是技術了得的女牛仔。生前曾捐贈許多藝術作品予各大博物館，並通過其慈善基金會監督各機構和慈善事業的撥款分 配，善款總值6億美元，尤以故鄉德州為主。她曾擔任金貝爾藝術博物館（Kimbell Art Museum）董事和贊助人長達40年，並且也是紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，簡稱MoMA）的董事，是沃思堡現代藝術博物館（Modern Art Museum of Fort Worth）主要捐助 者，並與丈夫約翰共同創辦喬治亞歐姬芙（Georgia O'Keeffe）博物館，是美國首個專為女性藝術家而成立的博物館。

而此次上拍的安妮馬里恩的許多重要私人收藏，來自她在德州沃思堡宅邸的鎮宅之寶。宅邸是由盧浮宮金字塔、華盛頓特區國家美術館東翼、卡塔爾伊斯蘭藝術博物館的建築師貝聿銘親自操刀，為貝氏一生設計過的三個私人住宅之一。5 月在紐約舉行、共 18 件拍品的專場晚間拍賣，除了上述三件重量級巨作，還有克萊恩（Kline）、馬瑟韋爾（Motherwell）、李奇登斯坦（Lichtenstein）、霍夫曼（Hofmann）等。同時上拍的還有來自馬里恩夫人位於印第安維爾斯（Indian Wells）的大宅的古典油畫大師的作品、珠寶以及抽象名家里希特震撼人心的傑作。

羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）「女孩與沙灘球」，1977年，油彩及Magna壓克力彩畫布，估價1,200萬美元起。圖／蘇富比提供
羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）「女孩與沙灘球」，1977年，油彩及Magna壓克力彩畫布，估價1,200萬美元起。圖／蘇富比提供
理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」，1971年，油彩畫布，估價2,000萬美元起。
理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」，1971年，油彩畫布，估價2,000萬美元起。
Sapphire, Emerald and Diamond Clip-Brooch, David Webb起。圖／蘇富比提供
Sapphire, Emerald and Diamond Clip-Brooch, David Webb起。圖／蘇富比提供
安迪沃荷（Andy Warhol）「雙猫王」1963年，絲網墨、銀彩、麻布，估價2,000萬美元起。圖／蘇富比提供
安迪沃荷（Andy Warhol）「雙猫王」1963年，絲網墨、銀彩、麻布，估價2,000萬美元起。圖／蘇富比提供
弗朗茲克萊恩（Franz Kline）「先生」，1959年，油彩畫布，估價1,500萬美元起。圖／蘇富比提供
弗朗茲克萊恩（Franz Kline）「先生」，1959年，油彩畫布，估價1,500萬美元起。圖／蘇富比提供
Diamond Clip-Brooch, David Webb起。圖／蘇富比提供
Diamond Clip-Brooch, David Webb起。圖／蘇富比提供
N16666 Gerhard Richter, Abstraktes Bild起。圖／蘇富比提供
N16666 Gerhard Richter, Abstraktes Bild起。圖／蘇富比提供
克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」， 1948年油彩畫布，估價2500萬美元起。圖／蘇富比提供
克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」， 1948年油彩畫布，估價2500萬美元起。圖／蘇富比提供
Sapphire and Diamond Clip-Brooch, David Webb起。圖／蘇富比提供
Sapphire and Diamond Clip-Brooch, David Webb起。圖／蘇富比提供

博物館 紐約

延伸閱讀

NBA／里拉德時刻再添傳奇篇章 格林稱防守者害怕才犯規

職人鐵板上的完美藝術 高雄 Ukai-tei

躲避州警追捕 德州8無證客車禍死亡

潘文忠：停辦藝術競賽不是雙重標準 是防疫優先

相關新聞

為吃壽司改名「x鮭魚x妹子約嗎」15字兩天約七攤吃到爽

台南市一名就讀大二劉姓男子，為了免費吃到飽的壽司，今天早上專程前往戶政所改名字，一口氣把兩個字名字改成14個字，加上姓變...

改名「鮭魚大師」跟風 戶政人員：聽到鮭魚大家笑了

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，名字「鮭魚」同音同字者可免費吃壽司，引發全國「鮭魚」改名風，桃園市一名21...

帛琉旅遊泡泡成形 旅行社搶破頭爭4月1日首發機位

中央流行疫情指揮中心今天宣布台帛旅遊泡泡正式啟動，4月1日首航，初期華航執飛，每周兩班。根據華航規畫，將包給五家旅行社，...

影／全台興起改名「鮭魚」風 全為享用免費壽司

國內知名壽司店祭優惠推出諧音哏活動，今明兩天只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人。全台因此起一陣改「鮭...

傳奇女牛仔史詩級藝術收藏 5月紐約重磅登場

蘇富比（Sotheby’s）紐約將於5月推出德州的傳奇女牛仔、著名的慈善家與重量級的藝術收藏家安妮馬里恩（Anne Ma...

滿300送200、果茶買1送1！八月堂插旗義享天地

以「可頌」為招牌的「八月堂」，繼於台北統一時代百貨開設首間二代店後，將於3月20日進駐高雄義享時尚廣場，開設全台首間結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。