傳奇女牛仔史詩級藝術收藏 5月紐約重磅登場

蘇富比（Sotheby’s）紐約將於5月推出德州的傳奇女牛仔、著名的慈善家與重量級的藝術收藏家安妮馬里恩（Anne Marion，1938-2020年）的私人珍藏。馬里恩的收藏頂尖戰後美國藝術名家的傑作為主，代表了20世紀藝術史上最重要的時刻，估價約1.5億美元，為歷年現身拍場最重要的私人收藏之一。其中包括三位美國藝術家生涯巔峰代表作：普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的經典作品「雙猫王」（Double Elvis）、理查迪本康（Richard Diebenkorn）的「海洋公園40號」（Ocean Park No. 40）以及克里夫斯蒂（Clyfford Still）的「畫作一號（PH-125）」（Painting No. 1 (PH- 125)）。三幅作品估價合共超過2,000萬美元。這也是馬里恩私人收藏首次公開亮相。

安妮馬里恩是德州金郡歷史悠久、舉世聞名的6666牧場繼承人，包括美國前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）及許多好萊塢名人都是常客。而她自己也是技術了得的女牛仔。生前曾捐贈許多藝術作品予各大博物館，並通過其慈善基金會監督各機構和慈善事業的撥款分 配，善款總值6億美元，尤以故鄉德州為主。她曾擔任金貝爾藝術博物館（Kimbell Art Museum）董事和贊助人長達40年，並且也是紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，簡稱MoMA）的董事，是沃思堡現代藝術博物館（Modern Art Museum of Fort Worth）主要捐助 者，並與丈夫約翰共同創辦喬治亞歐姬芙（Georgia O'Keeffe）博物館，是美國首個專為女性藝術家而成立的博物館。