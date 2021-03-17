滿300送200、果茶買1送1！八月堂插旗義享天地

以「可頌」為招牌的「八月堂」，繼於台北統一時代百貨開設首間二代店後，將於3月20日進駐高雄義享時尚廣場，開設全台首間結合飲品櫃的新型態二代店，店內將供應獨家的「蜜糖柳橙可頌」還有12款特製飲品。為慶祝新店開幕，首3日享「鮮茶柳橙綠買1送1」，另還有「滿300送200」等不同優惠。

創立自2017年的八月堂，以現烤出爐的可頌為招牌商品，提供有20餘種經典口味。自今年3月起，八月堂啟動升級計畫，透過木質調裝潢、大理石紋等元素，打造出全新二代店。即將開幕的義享店，乃是品牌第2間二代店，同時也是首間強化職人飲品系列的分店。

除了原有口味外，義享店將於3月20日至4月20日期間，獨家推出「蜜糖柳橙可頌」，選用柳橙切片果乾，以及由柳橙汁與鮮奶油製作的香橙奶醬製作而成，帶有柳橙清香並具備多層次的口感，每顆59元。同時店內也會以台灣茶葉、在地水果為元素，推出清韻私藏紅茶、八島黑糖珍珠鮮奶茶等12款飲品與冰沙，未來還會再新增咖啡系列飲品。

為慶祝開幕，3月20日至3月22日期間，推出「鮮茶柳橙綠」買1送1，每日限量100名；3月20日至4月11日期間，單筆消費滿300元，則贈送200元優惠券，可供下次消費滿額使用。