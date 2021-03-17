米其林餐盤蘭餐廳 與胡同燒肉聯名開設「胡同裡的蘭」

米其林餐盤推薦蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee）將與橘焱餐飲集團旗下的日式燒肉品牌胡同燒肉合作，聯名開設新餐廳「胡同裡的蘭」。新餐廳將落腳於台北市內湖區去年底新開幕的「春大直」商場，米其林二星餐廳RAW與祥雲龍吟、態芮等就在旁邊，預計4月初正式開幕。

「胡同裡的蘭」結合了日式燒肉與法式料理，位置只有20席，以餐酒館輕鬆形式，供應跨界料理。在午、晚餐的八道菜式套餐中，從熱開胃小點、熱前菜到甜點，由蘭餐廳主廚李信男（Nobu Lee）悉心打造全新菜色，主菜則由胡同燒肉主導。

蘭餐廳在去年11月主廚李信男到任週年時，正式冠名為「Orchid by Nobu Lee」。李信男擅長以簡約的料理手法，傳達食材真味，展現自然的節奏，他形容自己的料理風格為「乾淨、簡單和專注」。

台北出生的李信男，母親是台灣人、父親為日本人，17歲在紐西蘭踏進廚房至今。2004年李信男前往美國名廚沃夫甘帕克（Wolfgang Puck）於東京開設的Spago餐廳擔任副主廚。2009年遠赴巴黎，進入世紀名廚侯布雄（Joel Robuchon）的餐廳受訓，接著回到台北，肩負L'Atelier de Joël Robuchon Taipei開幕副主廚重任；2011年在米其林星級名廚亞尼克（Yannick Alléno）延攬下，成為台北STAY By Yannick Alléno的開業副主廚。