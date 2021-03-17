2021母親節／「乳液先行」保養正夯！ALBION殺76折

由日本ALBION喊出的「乳液先行」保養哲學，保養第一步就是使用乳液，可以軟化角質，讓肌膚濕潤平衡，可以加強後續的吸收。根據ALBION台灣的統計，購買ALBION的消費者中，46%購買過滲透乳，且許多消費者2個月就用一瓶，一年至少買4瓶，顯見乳液先行的保養哲學，確實能受到消費者的青睞。

為了讓更多人體驗「乳液先行」，ALBION目前在台灣推出13款滲透乳，母親節檔期首四日推出，買任一滲透乳，送12ml共5瓶的健康化妝水，足足下殺76折，一口氣帶回ALBION最熱門的滲透乳、健康化妝水，適合新客。若是滲透乳的愛用者，可以買「乳液先行自選組」，任何系列的滲透乳與活化液任選2瓶，可享有87折起的優惠。

今年1月才在台灣開賣的妃思雅美肌之源，之前在日本已經賣翻，是最具修復力的保養品，母親節檔期推出57折優惠，值得入手嘗試看看。

ALBION兩大明星神水，包括熱銷47年的健康化妝水，推出口碑熱銷健水組特價78折起，另款高機能精華露的白神之露，也有推出優惠組。