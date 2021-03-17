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2021母親節／「乳液先行」保養正夯！ALBION殺76折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ALBION妃思雅美肌之源尊寵組：妃思雅美肌之源滲透乳 (盈潤型) 200g（正貨）、妃思雅美肌之源卸妝霜 20g’妃思雅美肌之源乾洗淨膚乳 20ml、妃思雅美肌之源活化液 35ml、妃思雅美肌之源精華霜 5g、極緻滲透化妝棉 20片、妃思雅美肌之源滲透乳 (盈潤型) 35g，價值6,964元起、特價3,950元起。圖／ALBION提供
ALBION妃思雅美肌之源尊寵組：妃思雅美肌之源滲透乳 (盈潤型) 200g（正貨）、妃思雅美肌之源卸妝霜 20g’妃思雅美肌之源乾洗淨膚乳 20ml、妃思雅美肌之源活化液 35ml、妃思雅美肌之源精華霜 5g、極緻滲透化妝棉 20片、妃思雅美肌之源滲透乳 (盈潤型) 35g，價值6,964元起、特價3,950元起。圖／ALBION提供

日本ALBION喊出的「乳液先行」保養哲學，保養第一步就是使用乳液，可以軟化角質，讓肌膚濕潤平衡，可以加強後續的吸收。根據ALBION台灣的統計，購買ALBION的消費者中，46%購買過滲透乳，且許多消費者2個月就用一瓶，一年至少買4瓶，顯見乳液先行的保養哲學，確實能受到消費者的青睞。

為了讓更多人體驗「乳液先行」，ALBION目前在台灣推出13款滲透乳，母親節檔期首四日推出，買任一滲透乳，送12ml共5瓶的健康化妝水，足足下殺76折，一口氣帶回ALBION最熱門的滲透乳、健康化妝水，適合新客。若是滲透乳的愛用者，可以買「乳液先行自選組」，任何系列的滲透乳與活化液任選2瓶，可享有87折起的優惠。

今年1月才在台灣開賣的妃思雅美肌之源，之前在日本已經賣翻，是最具修復力的保養品，母親節檔期推出57折優惠，值得入手嘗試看看。

ALBION兩大明星神水，包括熱銷47年的健康化妝水，推出口碑熱銷健水組特價78折起，另款高機能精華露的白神之露，也有推出優惠組。

夏季美白與抗老都要提前預防，美白可入手3月剛上市的活潤透白肌淨光精華，優惠有7折，感受肌膚的透亮；修護聖品奇肌修復露d也有推出優惠組。

ALBION口碑熱銷健水組：健康化妝水N 330ml（正貨）、賦活彈力肌密滲透乳 30g、健康化妝水N 55ml，價值3,612 元起、特價2,800元起。圖／ALBION提供
ALBION口碑熱銷健水組：健康化妝水N 330ml（正貨）、賦活彈力肌密滲透乳 30g、健康化妝水N 55ml，價值3,612 元起、特價2,800元起。圖／ALBION提供
「乳液先行」的保養成流行。圖／摘自pakutaso
「乳液先行」的保養成流行。圖／摘自pakutaso
ALBION白神肌密賦彈組：白神之露160ml（正貨）、賦活彈力淨光卸妝乳 20g、賦活彈力肌密滲透乳 21g、賦活彈力肌密活化液 21ml、新一代賦活彈力緊容精華4ml、白神之露6ml，價值5,217元起、特價4,100元起。圖／ALBION提供
ALBION白神肌密賦彈組：白神之露160ml（正貨）、賦活彈力淨光卸妝乳 20g、賦活彈力肌密滲透乳 21g、賦活彈力肌密活化液 21ml、新一代賦活彈力緊容精華4ml、白神之露6ml，價值5,217元起、特價4,100元起。圖／ALBION提供
ALBION乳液先行自選組：同系列滲透乳/活化液任兩瓶（正貨）、活潤水彈力滲透乳 Ⅱ 30g、活潤水彈力滲透乳 Ⅱ 30g，價值3,795元起、特價3,300元起。圖／ALBION提供
ALBION乳液先行自選組：同系列滲透乳/活化液任兩瓶（正貨）、活潤水彈力滲透乳 Ⅱ 30g、活潤水彈力滲透乳 Ⅱ 30g，價值3,795元起、特價3,300元起。圖／ALBION提供
ALBION乳液大賞：任一系列滲透乳（正貨）、健康化妝水N 12ml x 5，價值2,160元起、特價1,650元起。圖／ALBION提供
ALBION乳液大賞：任一系列滲透乳（正貨）、健康化妝水N 12ml x 5，價值2,160元起、特價1,650元起。圖／ALBION提供

日本 美白

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