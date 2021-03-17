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小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信
形體的尺寸，是相對、而非絕對的比較。十數年前曾時興一波「大表」趨勢，讓42、44毫米成為男性表款的美學主流。瑞士頂級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）今日發表全新Excalibur Spider 39腕表，一改過往品牌以42、45毫米為主的尺寸，不僅為女性收藏家帶來更多選擇，同場並帶來與倍耐力合作的Excalibur Spider鏤空飛行陀飛輪，熱力四射。
39毫米的表殼之中，乘載了全新的RD510SQ手上鍊機芯，但同樣具備Roger Dubuis經典的星形橋板與通過日內瓦印記認證、張狂而喧嘩，腕表將具備60小時動力儲存，其中全黑鈦金屬與白色玫瑰金款將各僅限量發行88枚，全黑鈦金屬訂價約492萬元、白色玫瑰金款則約566萬7,000元。
據了解，39毫米的問世，除了造福手腕纖細的女性收藏家，同時也讓原本認為42毫米尺寸過大的男性收藏家轉而認同，成功帶動一波買氣。也由於Roger Dubuis原也擁有一群喜愛超級跑車的頂級藏家，因而令品牌推出與頂級輪胎品牌倍耐力（Pirelli）的聯名款式，其搭配的橡膠表帶有別傳統，皆使用曾在賽事中壓線奪冠的輪胎回收再使用，因而令腕表在細節處隱藏有桂冠與榮光的引涉。新一波39毫米腕表便備有第三款Pirelli聯名特別限量設計，同時三個型號皆具有品牌獨創快拆系統，可讓配戴者迅速輕鬆更換表帶、隨意造型。
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