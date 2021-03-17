小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信

形體的尺寸，是相對、而非絕對的比較。十數年前曾時興一波「大表」趨勢，讓42、44毫米成為男性表款的美學主流。瑞士頂級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）今日發表全新Excalibur Spider 39腕表，一改過往品牌以42、45毫米為主的尺寸，不僅為女性收藏家帶來更多選擇，同場並帶來與倍耐力合作的Excalibur Spider鏤空飛行陀飛輪，熱力四射。

39毫米的表殼之中，乘載了全新的RD510SQ手上鍊機芯，但同樣具備Roger Dubuis經典的星形橋板與通過日內瓦印記認證、張狂而喧嘩，腕表將具備60小時動力儲存，其中全黑鈦金屬與白色玫瑰金款將各僅限量發行88枚，全黑鈦金屬訂價約492萬元、白色玫瑰金款則約566萬7,000元。