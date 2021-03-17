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「小米智慧生活」限時6天優惠開跑 小米10T直降千元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
小米台灣宣布自即日起至3月22日止推出「小米智慧生活」優惠活動。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布自即日起至3月22日止推出「小米智慧生活」優惠活動。圖／小米台灣提供

搶在小米11正式在台亮相前夕，小米台灣宣布即日起至3月22日止推出「小米智慧生活」優惠活動，2款實用居家新品「米家吸頂燈350」及「米家16合1棘輪螺絲起子」全新上架，同時於小米商城mi.com及小米之家開賣小米、Redmi系列全品項手機，優惠直降與贈品齊發，另外更有多款智慧家庭產品有感直降，以及活動滿額贈、商品加價購、組合套裝、領券再折等優惠，用戶敲碗等待的小米智慧顯示器65型也同步限量開賣，讓用戶一站購足手機與智慧家電。

優惠活動期間，在小米商城mi.com或小米之家購買小米10T即享直降1,000元、購買Redmi Note 9T直降500元及購買POCO M3（4GB+128GB）直降500元等限時大幅下殺；購買小米10T Pro即贈小米便攜相片印表機或小米小愛音箱 Art；購買小米10T Lite即贈小米藍牙耳機 Earbuds 超值版。多款家電也推出優惠，米家掃拖機器人直降700元，優惠價只要8,295元，領券最高再折800元，還可加購超值配件；米家掃地機器人直降500元，優惠價只要7,395元，領券最高再折500元；米家手持無線吸塵器 Lite直降500元，優惠價只要4,495元，領券最高再折200元。單筆消費（不含手機）滿額，還送滑鼠、自拍桿、小愛音箱、充電器、小米旅行箱20吋等實用好禮，數量有限、送完為止。

而新推出的米家吸頂燈350則讓小房間也智慧起來，擁有日光及月光2種照明模式，滿足全天候照明需求，更支援智慧控制及語音操控，米家App及Apple HomeKit都可連線，也可使用對應的智慧音箱用語音指令開關燈、調整燈光明暗度、切換自定義模式等。另外，米家16合1棘輪螺絲起子配備8枚雙頭起子頭共包含16種常用型號，以獨特的按壓式彈倉收納，起子頭採用高品質S2合金鋼，硬度高達60HRC，配合110mm可拆卸延長桿，一支抵多支，幫助從容應付大多數家居使用需求。

米家16合1棘輪螺絲起子，建議售價455元。圖／小米台灣提供
米家16合1棘輪螺絲起子，建議售價455元。圖／小米台灣提供
米家吸頂燈 350，建議售價1,395元。圖／小米台灣提供
米家吸頂燈 350，建議售價1,395元。圖／小米台灣提供

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