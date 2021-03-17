想吃鮭魚不用改名字？這幾款鮭魚金手表 美味零熱量！

今天最熱門的討論話題之一，莫過於：你會想免費鮭魚壽司改名字嗎？鮭魚的好、人人知道，鮭魚來自於共有300多個屬種的鮭科魚類，其活動範圍更包大西洋、太平洋為主，營養而美味。鮭魚的滑嫩、香甜，其實不只有日本人知道，在瑞士，甚至有「鮭魚金（Salmon dial）」這種金屬表面顏色，一度在近兩年蔚為風潮。

眾多高級鐘表品牌如朗格（a. lange & söhne）、萬寶龍（Montblanc），都曾推出過鮭魚色表面。朗格的Datograph Perpetual Tourbillon，具有飛返計時碼表、陀飛輪、萬年曆三項複雜功能，全世界限量100枚，訂價約924萬6,000元，屬於鮭魚時計大餐中的「Fine Dining鮭」；同樣來自德國，格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）則有一款去年底發行的PanoMaticLunar腕表，以精鋼表殼搭配偏玫瑰金色的面盤，據了解採取專賣店限定發行。

萬寶龍的Heritage Pulsograph計時碼表，使用較為高階、精密的Minerva機芯，要價不菲，但甜美誘人，外媒甚至使用Gorgeous（華美、斑斕）來形容下標，屬於懷舊風格的「復古鮭」。想擁有入門價位的「平價鮭」？漢米爾頓（Hamilton）的Intra-Matic自動腕表則已相當簡潔的面盤設計：時、分兩針疊加一個日期視窗，五萬元有找。