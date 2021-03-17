快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想吃鮭魚不用改名字？這幾款鮭魚金手表 美味零熱量！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
結合陀飛輪、萬年曆、飛返計時碼表的朗格Datograph Perpetual Tourbillon腕表，全球限量100只，訂價約924萬6,000元，是鮭魚時計大餐中的「Fine Dining」。圖 / 朗格提供。
結合陀飛輪、萬年曆、飛返計時碼表的朗格Datograph Perpetual Tourbillon腕表，全球限量100只，訂價約924萬6,000元，是鮭魚時計大餐中的「Fine Dining」。圖 / 朗格提供。

今天最熱門的討論話題之一，莫過於：你會想免費鮭魚壽司改名字嗎？鮭魚的好、人人知道，鮭魚來自於共有300多個屬種的鮭科魚類，其活動範圍更包大西洋、太平洋為主，營養而美味。鮭魚的滑嫩、香甜，其實不只有日本人知道，在瑞士，甚至有「鮭魚金（Salmon dial）」這種金屬表面顏色，一度在近兩年蔚為風潮。

眾多高級鐘表品牌如朗格（a. lange & söhne）、萬寶龍（Montblanc），都曾推出過鮭魚色表面。朗格的Datograph Perpetual Tourbillon，具有飛返計時碼表、陀飛輪、萬年曆三項複雜功能，全世界限量100枚，訂價約924萬6,000元，屬於鮭魚時計大餐中的「Fine Dining鮭」；同樣來自德國，格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）則有一款去年底發行的PanoMaticLunar腕表，以精鋼表殼搭配偏玫瑰金色的面盤，據了解採取專賣店限定發行。

萬寶龍的Heritage Pulsograph計時碼表，使用較為高階、精密的Minerva機芯，要價不菲，但甜美誘人，外媒甚至使用Gorgeous（華美、斑斕）來形容下標，屬於懷舊風格的「復古鮭」。想擁有入門價位的「平價鮭」？漢米爾頓（Hamilton）的Intra-Matic自動腕表則已相當簡潔的面盤設計：時、分兩針疊加一個日期視窗，五萬元有找。

喜歡鮭魚？鮭魚金面盤手表，美味、零熱量，想吃鮭魚，真得不用改名字啦！

漢米爾頓的Intra-Matic，38毫米的中性尺寸，連女性也能輕鬆駕馭，價格約27,200元。圖 / 翻攝自ig @Hamilton。
漢米爾頓的Intra-Matic，38毫米的中性尺寸，連女性也能輕鬆駕馭，價格約27,200元。圖 / 翻攝自ig @Hamilton。
以1920、1930年代醫生使用的「脈搏表」為靈感，萬寶龍的Heritage Pulsograph計時碼表，優雅且古色古香。圖 / 萬寶龍提供。
以1920、1930年代醫生使用的「脈搏表」為靈感，萬寶龍的Heritage Pulsograph計時碼表，優雅且古色古香。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍的Heritage Pulsograph計時碼表，使用較高階的Minerva機芯，要價不菲，但甜美誘人。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍的Heritage Pulsograph計時碼表，使用較高階的Minerva機芯，要價不菲，但甜美誘人。圖 / 萬寶龍提供。
不用改名字，戴上鮭魚金手表，今天你也可以成為迷人的鮭魚郎！圖 / 萬寶龍提供。
不用改名字，戴上鮭魚金手表，今天你也可以成為迷人的鮭魚郎！圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍Heritage Pulsograph計時碼表，全世界限量100只，97萬8,200元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍Heritage Pulsograph計時碼表，全世界限量100只，97萬8,200元。圖 / 萬寶龍提供。
來自德國的格拉蘇蒂原創，其PanoMaticLunar也有一只專賣店限定的鮭魚金腕表，展現德國製表「偏心式」的面盤設計手法，價格店洽。圖 / 翻攝自外電。
來自德國的格拉蘇蒂原創，其PanoMaticLunar也有一只專賣店限定的鮭魚金腕表，展現德國製表「偏心式」的面盤設計手法，價格店洽。圖 / 翻攝自外電。

鮭魚 腕表

延伸閱讀

鮭魚之亂？學者：民眾貪便宜改名去「修理」不誠懇店家

鮭魚改名之亂！命理師：母湯喔！改不好恐招厄運

「鮭魚」之亂 命理師曝名中有魚影響運勢：3種生肖除外

彰化沒分店也瘋鮭魚 21歲男改名80元搞定戶政說「划算」

相關新聞

鮭魚改名比七言絕句長 新北陳男名字36字破紀錄

知名壽司店「壽司郎」日前推出只要名字有「鮭魚」2字，今、明兩日都能免費吃，引發全台改名潮，其中新北市截至今日16時就已有...

台帛旅遊泡泡吹成 雄獅曝行程、價位：逾400人預約

中央流行指揮中心今天宣布，台帛旅遊泡泡確定吹成，首發團在4月1日。雄獅旅行社說，對於台灣、帛琉成為亞太地區互開邊界的首例...

鮭魚之亂？學者：民眾貪便宜改名去「修理」不誠懇店家

日本知名迴轉壽司店推優惠，民眾只要姓名有「鮭魚」兩字即可「全桌免費」，但因難度太高，被網友批評「超沒誠意」，今天全台各地...

高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 曝補救辦法

一家賣壽司的店家祭優惠，今天和明天兩天中如果名字有「ㄍㄨㄟ　ㄩˊ」同音字的，可享免費吃壽司的優惠。高雄市政府民政局表示，...

「鮭魚」之亂 命理師曝名中有魚影響運勢：3種生肖除外

日本壽司業者推出諧音哏活動，名字同音同字「鮭魚」者，整桌免費，因此引發全台消費者到戶政所改名的風波，有命理專家楊登嵙說，...

小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信

形體的尺寸，是相對、而非絕對的比較。十數年前曾時興一波「大表」趨勢，讓42、44毫米成為男性表款的美學主流。瑞士頂級鐘表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。