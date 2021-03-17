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夏姿「拾華」慈善特賣2折起 首度加入品牌珍藏樣衣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影

夏姿．陳SHIATZY CHEN於即日起在福華飯店舉行一年一度的「拾華」慈善特賣會，邀請賈靜雯擔綱愛心大使，活動結束後部分款項將捐贈基督教救助協會，以行動支持「1919陪讀計畫」。

已參與陪讀計畫2年、今年邁入第3年的賈靜雯表示，「和夏姿少東夫人許媖媖因為小朋友就讀同樣的學校而認識，很開心可以一起促成這次的慈善義賣。」近期她和大女兒梧桐妹一起加入陪讀計畫，從中體會彼此關懷、用心陪伴，賈靜雯提到她和先生修杰楷的親子教育中，也很重視陪伴，「現代社會父母都很忙，其實如果可以一天有一餐飯是一起吃，孩子們也會說出自己的心聲；每個家庭都可以找到適合彼此陪伴的方式，我們如果需要拍戲，就是彼此協調，再忙也會用視訊的方式和孩子說說話。」

自2004年起，夏姿．陳每年都定期舉辦慈善特賣會活動，今年也承襲以往，將活動部分的所得，捐予教育部的「學校教育儲蓄戶」，協助經濟弱勢學生就學；此外，今年的義賣部分所得也將捐贈基督教救助協會「1919陪讀計畫」，一起為弱勢兒童的未來鋪路。賈靜雯也在訪談中推薦王太在質料上的用心、刺繡的精緻，她也想購入經典的夏姿單品，共同參與慈善特賣。今年度「拾華」慈善特賣會商品超過4,000件，也首度拿出樣衣加入特賣商品，男、女裝比例大約3比7，折數2折起，囊括時裝、手袋、鞋履、披肩、飾品等，比照往年預估捐出的善款將超過百萬元。

█夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會

日期：3月16日至3月22日止

時間：11：00～21：00

地點：台北福華飯店4樓大班廊

夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
粉色刺繡玉手提包，原價66,800元、特價29,900元。圖／夏姿提供
粉色刺繡玉手提包，原價66,800元、特價29,900元。圖／夏姿提供
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，全部商品2折起。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，全部商品2折起。記者王聰賢／攝影
粉色刺繡高跟鞋，原價17,800元、特價1,780元。圖／夏姿提供
粉色刺繡高跟鞋，原價17,800元、特價1,780元。圖／夏姿提供
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝影
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝影
彩色皮草背心，原價97,800元、特價29,340元。圖／夏姿提供
彩色皮草背心，原價97,800元、特價29,340元。圖／夏姿提供
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，全部商品2折起。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，全部商品2折起。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
寶藍色刺繡包，原價73,800元、特價11,070元。圖／夏姿提供
寶藍色刺繡包，原價73,800元、特價11,070元。圖／夏姿提供
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日止，在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
刺繡斗篷，原價39,800元，特價9,950元。圖／夏姿提供
刺繡斗篷，原價39,800元，特價9,950元。圖／夏姿提供

夏姿 義賣

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