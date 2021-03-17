為日夜女神加冕！王心恬、李曉涵演繹CHAUMET新珠寶

法國皇帝拿破崙的皇后約瑟芬（Empress Joséphine），是巴黎高級珠寶品牌CHAUMET的第一個客人。品牌歡慶創立230週年時首度以約瑟芬皇后為靈感，創作出同名系列Joséphine，設計環繞經典冠冕上的V字弧型線條以及她所鍾愛的梨形切割鑽石。今年推出全新設計，最令人驚豔的是首度推出的日常款Joséphine Aigrette珠寶表，簡約流暢的線條將珠寶的概念融入整體造型，搭配度高。

品牌今（3月17）日於麗晶專賣店上舉辦新品鑑賞，並邀請名模王心恬、李曉涵分別展演日夜裝的穿搭。演繹日裝的王心恬表示，珠寶表的設計簡約好搭，是她自己最想入手的款式。而以禮服詮釋晚裝的李曉涵則分享，透過堆疊配戴的方式能增加珠寶的華麗感，營造晚裝隆重又時尚的風格。全新的Joséphine系列作品還包括高級珠寶Valse Impériale系列，以及中高階的Joséphine Duo Éternel系列作品，目前在巴黎拿破崙逝世200週年慶典活動上展出。目前首波抵台的為適合日常穿戴的輕奢珠寶。

Joséphine Aigrette珠寶表將標誌性的梨形切割寶石設計成表殼，從側面看也能感受到整顆寶石的輪廓線條，表盤更透過不同方向的雕花紋路裝飾營造立體感，看起來猶如寶石的切割面。表帶採開口式結構，內藏彈性的記憶金屬，配戴時打開開口就能繞上手腕。開口式表帶的另一頭則裝飾系列的經典V字弧型線條，配戴起來內斂優雅。備有白K金、玫瑰金等不同材質表殼以黑白兩色表盤的配搭，同時提供V字鑲鑽、表圈鑲鑽、表盤全雪花鑲鑽等不同華麗度的款式。