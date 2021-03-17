快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為日夜女神加冕！王心恬、李曉涵演繹CHAUMET新珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
名模王心恬與李曉涵分別演繹CHAUMET Joséphine系列珠寶日夜兩種不同穿搭。圖／CHAUMET提供
名模王心恬與李曉涵分別演繹CHAUMET Joséphine系列珠寶日夜兩種不同穿搭。圖／CHAUMET提供

法國皇帝拿破崙的皇后約瑟芬（Empress Joséphine），是巴黎高級珠寶品牌CHAUMET的第一個客人。品牌歡慶創立230週年時首度以約瑟芬皇后為靈感，創作出同名系列Joséphine，設計環繞經典冠冕上的V字弧型線條以及她所鍾愛的梨形切割鑽石。今年推出全新設計，最令人驚豔的是首度推出的日常款Joséphine Aigrette珠寶表，簡約流暢的線條將珠寶的概念融入整體造型，搭配度高。

品牌今（3月17）日於麗晶專賣店上舉辦新品鑑賞，並邀請名模王心恬、李曉涵分別展演日夜裝的穿搭。演繹日裝的王心恬表示，珠寶表的設計簡約好搭，是她自己最想入手的款式。而以禮服詮釋晚裝的李曉涵則分享，透過堆疊配戴的方式能增加珠寶的華麗感，營造晚裝隆重又時尚的風格。全新的Joséphine系列作品還包括高級珠寶Valse Impériale系列，以及中高階的Joséphine Duo Éternel系列作品，目前在巴黎拿破崙逝世200週年慶典活動上展出。目前首波抵台的為適合日常穿戴的輕奢珠寶。

Joséphine Aigrette珠寶表將標誌性的梨形切割寶石設計成表殼，從側面看也能感受到整顆寶石的輪廓線條，表盤更透過不同方向的雕花紋路裝飾營造立體感，看起來猶如寶石的切割面。表帶採開口式結構，內藏彈性的記憶金屬，配戴時打開開口就能繞上手腕。開口式表帶的另一頭則裝飾系列的經典V字弧型線條，配戴起來內斂優雅。備有白K金、玫瑰金等不同材質表殼以黑白兩色表盤的配搭，同時提供V字鑲鑽、表圈鑲鑽、表盤全雪花鑲鑽等不同華麗度的款式。

而日常珠寶則以金屬細膩勾勒出梨形切割寶石的視覺效果，每一顆猶如水滴的圖騰裡面則以爪鑲方式鑲嵌不同大小的兩顆圓形明亮式切割鑽石，訣竅在於鑽石大小比例的拿捏。而系列中如垂墜耳環等更運用品牌著名的刀鋒工藝（fils couteaux），是以往較少出現在入門價位帶作品的金屬工藝。由於拿破崙送給約瑟芬的訂婚戒為藍寶石、鑽石雙主石作品，品牌在隆重的中高級珠寶中亦延續以藍寶石為主要彩色寶石，而針對日常配戴的輕奢款，則選擇以色調輕快優雅的海水藍寶石為主。設計上也以不對稱的手法與鑽石互相搭配，呈現年輕活潑的時髦魅力。

Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金項鍊，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，約17萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金項鍊，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，約17萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K白金腕表，標誌性的梨形表殼、雕花表盤12點鐘鑲嵌錯視畫法工藝鑽石時標、開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，備有黑色山羊皮或絲緞表帶可供選，約24萬6,700元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K白金腕表，標誌性的梨形表殼、雕花表盤12點鐘鑲嵌錯視畫法工藝鑽石時標、開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，備有黑色山羊皮或絲緞表帶可供選，約24萬6,700元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金戒指，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，14萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金戒指，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，14萬1,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌2顆0.91克拉的梨形海藍寶石和多顆明亮式切割鑽石，約15萬5,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌2顆0.91克拉的梨形海藍寶石和多顆明亮式切割鑽石，約15萬5,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K玫瑰金戒指，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，13萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K玫瑰金戒指，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，13萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K白金鑲鑽腕表，標誌性的梨形表圈鑲嵌62顆共0.23克拉鑽石、雕花表盤12點鐘鑲嵌錯視畫法工藝鑽石時標、開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，備有黑色山羊皮或絲緞表帶可供選，36萬6,700元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K白金鑲鑽腕表，標誌性的梨形表圈鑲嵌62顆共0.23克拉鑽石、雕花表盤12點鐘鑲嵌錯視畫法工藝鑽石時標、開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，備有黑色山羊皮或絲緞表帶可供選，36萬6,700元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲鑽腕表，標誌性的梨形表圈鑲嵌62顆共0.23克拉鑽石、雕花表盤12點鐘鑲嵌錯視畫法工藝鑽石時標、開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，備有黑色山羊皮或絲緞表帶可供選，約34萬7,1000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲鑽腕表，標誌性的梨形表圈鑲嵌62顆共0.23克拉鑽石、雕花表盤12點鐘鑲嵌錯視畫法工藝鑽石時標、開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，備有黑色山羊皮或絲緞表帶可供選，約34萬7,1000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金戒指，鑲嵌1顆梨形海藍寶石和多顆明亮式切割鑽石，約12萬9,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金戒指，鑲嵌1顆梨形海藍寶石和多顆明亮式切割鑽石，約12萬9,000元。圖／CHAUMET提供
名模李曉涵展演CHAUMET Joséphine系列珠寶的晚裝穿搭。圖／CHAUMET提供
名模李曉涵展演CHAUMET Joséphine系列珠寶的晚裝穿搭。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，19萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金耳環，鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，19萬3,000元。圖／CHAUMET提供
名模王心恬展演CHAUMET Joséphine系列珠寶的日間穿搭。圖／CHAUMET提供
名模王心恬展演CHAUMET Joséphine系列珠寶的日間穿搭。圖／CHAUMET提供

珠寶 鑽石

延伸閱讀

杜娃黎波辣又美 葛萊美歌姬個性珠寶畫龍點睛

最百搭的日常奢華！HEARTS ON FIRE完美鑽石新作超實戴

把馬甲變成高跟鞋 Manolo Blahnik春夏新品優雅性感

MIKIMOTO珠寶猶如櫻花灑落一身 精巧珍珠優雅迎春

相關新聞

鮭魚改名比七言絕句長 新北陳男名字36字破紀錄

知名壽司店「壽司郎」日前推出只要名字有「鮭魚」2字，今、明兩日都能免費吃，引發全台改名潮，其中新北市截至今日16時就已有...

台帛旅遊泡泡吹成 雄獅曝行程、價位：逾400人預約

中央流行指揮中心今天宣布，台帛旅遊泡泡確定吹成，首發團在4月1日。雄獅旅行社說，對於台灣、帛琉成為亞太地區互開邊界的首例...

鮭魚之亂？學者：民眾貪便宜改名去「修理」不誠懇店家

日本知名迴轉壽司店推優惠，民眾只要姓名有「鮭魚」兩字即可「全桌免費」，但因難度太高，被網友批評「超沒誠意」，今天全台各地...

高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 曝補救辦法

一家賣壽司的店家祭優惠，今天和明天兩天中如果名字有「ㄍㄨㄟ　ㄩˊ」同音字的，可享免費吃壽司的優惠。高雄市政府民政局表示，...

「鮭魚」之亂 命理師曝名中有魚影響運勢：3種生肖除外

日本壽司業者推出諧音哏活動，名字同音同字「鮭魚」者，整桌免費，因此引發全台消費者到戶政所改名的風波，有命理專家楊登嵙說，...

小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信

形體的尺寸，是相對、而非絕對的比較。十數年前曾時興一波「大表」趨勢，讓42、44毫米成為男性表款的美學主流。瑞士頂級鐘表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。