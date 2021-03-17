為日夜女神加冕！王心恬、李曉涵演繹CHAUMET新珠寶
法國皇帝拿破崙的皇后約瑟芬（Empress Joséphine），是巴黎高級珠寶品牌CHAUMET的第一個客人。品牌歡慶創立230週年時首度以約瑟芬皇后為靈感，創作出同名系列Joséphine，設計環繞經典冠冕上的V字弧型線條以及她所鍾愛的梨形切割鑽石。今年推出全新設計，最令人驚豔的是首度推出的日常款Joséphine Aigrette珠寶表，簡約流暢的線條將珠寶的概念融入整體造型，搭配度高。
品牌今（3月17）日於麗晶專賣店上舉辦新品鑑賞，並邀請名模王心恬、李曉涵分別展演日夜裝的穿搭。演繹日裝的王心恬表示，珠寶表的設計簡約好搭，是她自己最想入手的款式。而以禮服詮釋晚裝的李曉涵則分享，透過堆疊配戴的方式能增加珠寶的華麗感，營造晚裝隆重又時尚的風格。全新的Joséphine系列作品還包括高級珠寶Valse Impériale系列，以及中高階的Joséphine Duo Éternel系列作品，目前在巴黎拿破崙逝世200週年慶典活動上展出。目前首波抵台的為適合日常穿戴的輕奢珠寶。
Joséphine Aigrette珠寶表將標誌性的梨形切割寶石設計成表殼，從側面看也能感受到整顆寶石的輪廓線條，表盤更透過不同方向的雕花紋路裝飾營造立體感，看起來猶如寶石的切割面。表帶採開口式結構，內藏彈性的記憶金屬，配戴時打開開口就能繞上手腕。開口式表帶的另一頭則裝飾系列的經典V字弧型線條，配戴起來內斂優雅。備有白K金、玫瑰金等不同材質表殼以黑白兩色表盤的配搭，同時提供V字鑲鑽、表圈鑲鑽、表盤全雪花鑲鑽等不同華麗度的款式。
而日常珠寶則以金屬細膩勾勒出梨形切割寶石的視覺效果，每一顆猶如水滴的圖騰裡面則以爪鑲方式鑲嵌不同大小的兩顆圓形明亮式切割鑽石，訣竅在於鑽石大小比例的拿捏。而系列中如垂墜耳環等更運用品牌著名的刀鋒工藝（fils couteaux），是以往較少出現在入門價位帶作品的金屬工藝。由於拿破崙送給約瑟芬的訂婚戒為藍寶石、鑽石雙主石作品，品牌在隆重的中高級珠寶中亦延續以藍寶石為主要彩色寶石，而針對日常配戴的輕奢款，則選擇以色調輕快優雅的海水藍寶石為主。設計上也以不對稱的手法與鑽石互相搭配，呈現年輕活潑的時髦魅力。
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