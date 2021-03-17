快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過敏族救星！「擤鼻涕專用」面紙日本夯炸 台灣也出了

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
舒潔推出舒鼻款機能面紙。圖／舒潔提供
舒潔推出舒鼻款機能面紙。圖／舒潔提供

近期氣候變化不定，而且日夜溫差大，加上面臨換季，不少過敏族又開始擤鼻涕了，只是用一般的衛生紙或面紙擤鼻涕，常會摩擦到鼻子周遭的肌膚，導致紅腫不適，許多人會買日本的擤鼻涕專用面紙，如今台灣的舒潔，宣布推出「舒鼻款機能面紙」，還找來創作才子婁峻碩，跨界合作廣告單曲，提升記憶度。

根據舒潔調查，台灣過敏族群約占人口的7成，其中4成都有鼻子過敏，擤鼻涕成為許多人每天都會遇到的症狀，但過度摩擦，會讓鼻子周遭不舒服，而其實很多網友都推薦日本相關的擤鼻涕專用衛生紙，柔軟度加倍，不會造成不適感。

舒潔因此推出「0摩擦」的雪潤舒鼻面紙，全系列有柔霜潤澤與薄荷舒涼，也有適合隨身攜帶的袖珍包或居家用，主打蓬鬆厚實、柔軟細緻的溫和膚觸，即日起在各大通路上市，並有多樣化促銷方案。

舒潔還邀來婁峻碩，創作以面紙為主的作品，「Yo Sharon 擤擤吧~ 醒醒吧 Sharon，擤擤吧 輕輕的 雪潤一下，把面紙確認一下，別讓鼻子擤出B-Box」，以歌曲形容擤鼻涕的聲音，創作成B-Box節奏的窘況。

舒潔邀來婁峻碩，宣傳舒鼻款機能面紙。圖／舒潔提供
舒潔邀來婁峻碩，宣傳舒鼻款機能面紙。圖／舒潔提供
舒潔推出舒鼻款機能面紙。圖／舒潔提供
舒潔推出舒鼻款機能面紙。圖／舒潔提供

衛生紙 日本

延伸閱讀

日職／陳偉殷核炸寫旅日最慘紀錄 日本鄉民力薦另一洋投

美國牛肉輸入超量 日本18日起暫時提高關稅30天

找演員扮日本匠人 中製鐵鍋謊稱日製還賣上千元

聲明談及釣島與南海 美送日本「定心丸」

相關新聞

鮭魚改名比七言絕句長 新北陳男名字36字破紀錄

知名壽司店「壽司郎」日前推出只要名字有「鮭魚」2字，今、明兩日都能免費吃，引發全台改名潮，其中新北市截至今日16時就已有...

台帛旅遊泡泡吹成 雄獅曝行程、價位：逾400人預約

中央流行指揮中心今天宣布，台帛旅遊泡泡確定吹成，首發團在4月1日。雄獅旅行社說，對於台灣、帛琉成為亞太地區互開邊界的首例...

鮭魚之亂？學者：民眾貪便宜改名去「修理」不誠懇店家

日本知名迴轉壽司店推優惠，民眾只要姓名有「鮭魚」兩字即可「全桌免費」，但因難度太高，被網友批評「超沒誠意」，今天全台各地...

高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 曝補救辦法

一家賣壽司的店家祭優惠，今天和明天兩天中如果名字有「ㄍㄨㄟ　ㄩˊ」同音字的，可享免費吃壽司的優惠。高雄市政府民政局表示，...

「鮭魚」之亂 命理師曝名中有魚影響運勢：3種生肖除外

日本壽司業者推出諧音哏活動，名字同音同字「鮭魚」者，整桌免費，因此引發全台消費者到戶政所改名的風波，有命理專家楊登嵙說，...

小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信

形體的尺寸，是相對、而非絕對的比較。十數年前曾時興一波「大表」趨勢，讓42、44毫米成為男性表款的美學主流。瑞士頂級鐘表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。