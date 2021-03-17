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過敏族救星！「擤鼻涕專用」面紙日本夯炸 台灣也出了
近期氣候變化不定，而且日夜溫差大，加上面臨換季，不少過敏族又開始擤鼻涕了，只是用一般的衛生紙或面紙擤鼻涕，常會摩擦到鼻子周遭的肌膚，導致紅腫不適，許多人會買日本的擤鼻涕專用面紙，如今台灣的舒潔，宣布推出「舒鼻款機能面紙」，還找來創作才子婁峻碩，跨界合作廣告單曲，提升記憶度。
根據舒潔調查，台灣過敏族群約占人口的7成，其中4成都有鼻子過敏，擤鼻涕成為許多人每天都會遇到的症狀，但過度摩擦，會讓鼻子周遭不舒服，而其實很多網友都推薦日本相關的擤鼻涕專用衛生紙，柔軟度加倍，不會造成不適感。
舒潔因此推出「0摩擦」的雪潤舒鼻面紙，全系列有柔霜潤澤與薄荷舒涼，也有適合隨身攜帶的袖珍包或居家用，主打蓬鬆厚實、柔軟細緻的溫和膚觸，即日起在各大通路上市，並有多樣化促銷方案。
舒潔還邀來婁峻碩，創作以面紙為主的作品，「Yo Sharon 擤擤吧~ 醒醒吧 Sharon，擤擤吧 輕輕的 雪潤一下，把面紙確認一下，別讓鼻子擤出B-Box」，以歌曲形容擤鼻涕的聲音，創作成B-Box節奏的窘況。
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