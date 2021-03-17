壽司郎店員臉超臭！「鮭魚改名團」猛吃一桌免單金額曝光

來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」推出姓名和鮭魚同音同字者，直接全桌免費，掀起用餐顧客改名潮。不過狂吃一桌能吃省下多少呢？有一群年約23歲的「鮭魚改名團」在網路報告戰況，透露店員在結算盤子數量時「臉超臭」。

一名自稱「台大老妹」的女網友在「Dcard」報告戰況，公開「我的極品朋友讓我同鮭魚盡了」一文，表示身邊有兩位朋友今早9點跑到戶政事務所改名，並亮出北市所換發的身分證照片，上面寫著「蕭鮭魚」與「曾極品鮭魚」，兩位年齡相仿約23歲。

接著一行人直衝「壽司郎」席開兩桌狂吃，女網友拍下疊盤戰績，自己這桌共吃42盤，另一桌朋友則吃了55盤還加點4碗冰，女網友說「我在的這桌吃了五千多，另一桌更猛吃了七千多」。

結帳時，女網友聽到店員說「蕭鮭魚，好這樣就可以了哦」，直言心情爽度破表，不過一行人已經吃到近期不想再吃鮭魚了，而她也感謝店家「辛苦壽司郎店員了，幫我們算盤子的時候看起來臉超臭」，離開「壽司郎」前，還意外發現旁邊也有一桌「鮭魚改名團」。

網友紛紛留言「兩桌吃快13000，真的是要同鮭魚盡吧」，也有人羨慕「太賺了吧好想認識鮭魚本人」，甚至凸顯老青兩代價值觀不同「大學生就有閒沒錢，眼紅的都老人家吧」、「大學就是要瘋才好玩啊，優越心態的是不是沒朋友能揪」。

部分網友批評「壽司郎辦這個活動，真的是搬石頭砸自己腳」，但有人分析店家行銷成功「花錢上一則新聞至少30萬，上了那麼多家媒體、社群軟體，賺翻了好嗎！至少省了幾百萬」。