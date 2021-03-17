台帛旅遊泡泡吹成 雄獅曝行程、價位：逾400人預約

中央流行指揮中心今天宣布，台帛旅遊泡泡確定吹成，首發團在4月1日。雄獅旅行社說，對於台灣、帛琉成為亞太地區互開邊界的首例，表達支持且與有榮焉。初步估計已有超過400人預約單。不過雄獅也說，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍，約在7到9萬元之間。

台灣旅遊業躬逢其時，雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，公司對於逐步解封國境樂觀其成，政府政策開放到哪裡，公司就做到哪裡，一切依照疫情指揮中心及主管機關觀光局的規定辦理。

游國珍說，未來疫情逐漸趨緩，可能有越來越多的旅遊泡泡成形，且在國境開放後，出國旅遊費用預估將會調漲，以往低價促銷的旅遊商品不復見，機票、酒店、交通等在防疫的規定下都會調漲價格，但相信消費者仍願意嘗試。

游國珍也說，台帛旅遊泡泡啟動後，一開始因為有限制，人數不多，營收增加不大，但只要第一個泡泡成功，接下來後面一定有更多泡泡，商機就會慢慢顯現，未來在管制多、價格高的情況下，旅遊活動不再是說走就走，旅行社代辦業務可能增加，甚至旅遊活動將產生結構性改變，消費者與旅行社跟政府三者之間，都在調適疫後的角色改變。

針對帛琉行程，雄獅說，公司旅遊網在上周五就已先增設旅遊泡泡專區，有需求的旅客可先行填寫表單預約，且不需收取訂金，目前已有不少旅客已先行登記，初步估計已有超過400人的預約單，待細節規畫正式宣布後，將即刻推出相關產品。初步行程包括自4月1日起每周四出發的四天與每周日出發的五天兩種行程可選擇，價格方面仍待其相關內容確認後，才能明確估算，不過，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍，約在7到9萬元之間。