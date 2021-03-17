杜娃黎波辣又美 葛萊美歌姬個性珠寶畫龍點睛

第63屆葛萊美獎（Grammy Awards）日前於洛杉磯舉辦頒獎典禮，獎勵過去一年中表現傑出音樂人。以「Future Nostalgia」入圍多項大獎的知名英國女歌手與詞曲作家杜娃黎波（Dua Lipa）超辣演出，身穿壓倒性好評的凡賽斯（Versace）訂製服，同時還配上了寶格麗的頂級藍寶石、以花朵為主要設計元素的Fiorever系列鑽石珠寶，以及充滿魅惑的經典蛇形珠寶Serpenti Viper系列，完美搭配色調繽紛鮮豔的服裝以及性感又華麗的設計風格。

而以「Stand Up」一曲入圍最佳創作影視媒體歌曲獎的英國女歌手辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）深具未來感的整體造型也身受網路好評，閃亮的金屬光澤亮片完美襯托她的膚色，同時她也大膽搭配了由傳奇設計大師約翰史隆柏傑（Jean Schlumberger）為Tiffany創作的一系列經典珠寶，是自然主義的風格代表作。三次入圍包括最佳前衛節奏藍調專輯獎的美國雙人團體Chloe x Halle也都以Tiffany的珠寶妝點造型，克蘿伊貝利（Chloe Bailey）以Tiffany HardWear鍊結設計耳環與手鍊，搭配Tiffany T1手環展現俐落個性，而荷兒貝利（Halle Bailey）則配戴了Tiffany Victoria®花簇垂墜耳環和手鍊，以及精選的Tiffany T1鑽石手環與戒指。 BVLGARI Fiorever系列鑽石花型戒指，約48萬8,200元。圖／寶格麗提供 辛西婭艾利沃配戴Tiffany珠寶出席葛萊美。圖／取自IG @cynthiaerivo 美國雙人團體Chloe x Halle的歌手荷兒貝利配戴Tiffany珠寶出席葛萊美。圖／取自IG @hallebailey 女星辛西婭艾利沃配戴Tiffany Jean Schlumberger十六石鑽石戒指，約35萬6,000元。圖／Tiffany提供 美國雙人團體Chloe x Halle的歌手克蘿伊貝利配戴Tiffany珠寶出席葛萊美。圖／取自IG @chloebailey 杜娃黎波配戴BVLGARI頂級藍寶石與鑽石手環、Fiorever系列鑽石手鍊與2只花型鑽石戒指及Serpenti Viper系列鑽石耳環及戒指出席葛萊美頒獎典禮。圖／寶格麗提供 歌手克蘿伊貝利配戴的Tiffany HardWear 18K金手鍊，約26萬8,000元。圖／Tiffany提供 辛西婭艾利沃配戴Tiffany珠寶出席葛萊美。圖／取自IG @cynthiaerivo BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石耳環，約38萬1,800元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑽石戒指，57萬3,000元。圖／寶格麗提供 美國雙人團體Chloe x Halle的歌手克蘿伊貝利配戴Tiffany珠寶出席葛萊美。圖／取自IG @chloebailey 歌手荷兒貝利配戴的Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，60,000元。圖／Tiffany提供