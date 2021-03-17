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杜娃黎波辣又美 葛萊美歌姬個性珠寶畫龍點睛
第63屆葛萊美獎（Grammy Awards）日前於洛杉磯舉辦頒獎典禮，獎勵過去一年中表現傑出音樂人。以「Future Nostalgia」入圍多項大獎的知名英國女歌手與詞曲作家杜娃黎波（Dua Lipa）超辣演出，身穿壓倒性好評的凡賽斯（Versace）訂製服，同時還配上了寶格麗的頂級藍寶石、以花朵為主要設計元素的Fiorever系列鑽石珠寶，以及充滿魅惑的經典蛇形珠寶Serpenti Viper系列，完美搭配色調繽紛鮮豔的服裝以及性感又華麗的設計風格。
而以「Stand Up」一曲入圍最佳創作影視媒體歌曲獎的英國女歌手辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）深具未來感的整體造型也身受網路好評，閃亮的金屬光澤亮片完美襯托她的膚色，同時她也大膽搭配了由傳奇設計大師約翰史隆柏傑（Jean Schlumberger）為Tiffany創作的一系列經典珠寶，是自然主義的風格代表作。三次入圍包括最佳前衛節奏藍調專輯獎的美國雙人團體Chloe x Halle也都以Tiffany的珠寶妝點造型，克蘿伊貝利（Chloe Bailey）以Tiffany HardWear鍊結設計耳環與手鍊，搭配Tiffany T1手環展現俐落個性，而荷兒貝利（Halle Bailey）則配戴了Tiffany Victoria®花簇垂墜耳環和手鍊，以及精選的Tiffany T1鑽石手環與戒指。
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