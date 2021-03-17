賈靜雯想去動物園上班？力挺夏姿慈善特賣 分享近期獻愛活動

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦的2021年「拾華」慈善特賣會即起熱烈登場，由賈靜雯擔綱愛心大使，偕同夏姿少東夫人許媖媖共同推動，將特賣所得部分捐贈給基督教救助協會，以響應「1919陪讀計畫」。

被問到身為演藝圈公認的模範夫妻檔，有沒有夫妻相處的訣竅可分享？賈靜雯不好意思地笑了，「不敢說有什麼祕訣，就是練習放掉自己的立場，聽聽對方的聲音，是互相理解的過程。」而經過2年的陪讀計畫、邁入到今年第3年，近期她也帶著大女兒梧桐妹一起參與基督教救助協會的「1919陪讀計畫」，梧桐妹全程和陪讀老師一起去關心小朋友們，心疼可以幫助對方的有限，就是有時間再去，也在過程中體會彼此互相關懷。而梧桐妹近期也在周末假日去照顧流浪狗，她表示可能是遺傳到自己對動物的狂熱，「我以後想去動物園上班，想親近、照顧、陪伴來自世界各地的動物。」

陪伴，也是她與先生重視的親子教育，「這是現代人的匱乏，因為爸媽都忙工作，其實一天能有一餐飯的時間和小朋友互動，就可以聽到孩子的很多心聲；有時候拍戲忙，我們會彼此協調分配，或是善用視訊，每個家庭都可以找到自己最適合的陪伴方式。」提及近期陪讀的選書，她多半以繪本為主，孩子們最近很喜歡恐龍，也很會認恐龍，「另外因為我們家都是女兒，也會特別重視性別教育的書，譬如說女生面對身體的碰觸要如何應對。」