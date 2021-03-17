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賈靜雯想去動物園上班？力挺夏姿慈善特賣 分享近期獻愛活動

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供、記者王聰賢攝
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。圖／夏姿提供、記者王聰賢攝

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦的2021年「拾華」慈善特賣會即起熱烈登場，由賈靜雯擔綱愛心大使，偕同夏姿少東夫人許媖媖共同推動，將特賣所得部分捐贈給基督教救助協會，以響應「1919陪讀計畫」。

被問到身為演藝圈公認的模範夫妻檔，有沒有夫妻相處的訣竅可分享？賈靜雯不好意思地笑了，「不敢說有什麼祕訣，就是練習放掉自己的立場，聽聽對方的聲音，是互相理解的過程。」而經過2年的陪讀計畫、邁入到今年第3年，近期她也帶著大女兒梧桐妹一起參與基督教救助協會的「1919陪讀計畫」，梧桐妹全程和陪讀老師一起去關心小朋友們，心疼可以幫助對方的有限，就是有時間再去，也在過程中體會彼此互相關懷。而梧桐妹近期也在周末假日去照顧流浪狗，她表示可能是遺傳到自己對動物的狂熱，「我以後想去動物園上班，想親近、照顧、陪伴來自世界各地的動物。」

陪伴，也是她與先生重視的親子教育，「這是現代人的匱乏，因為爸媽都忙工作，其實一天能有一餐飯的時間和小朋友互動，就可以聽到孩子的很多心聲；有時候拍戲忙，我們會彼此協調分配，或是善用視訊，每個家庭都可以找到自己最適合的陪伴方式。」提及近期陪讀的選書，她多半以繪本為主，孩子們最近很喜歡恐龍，也很會認恐龍，「另外因為我們家都是女兒，也會特別重視性別教育的書，譬如說女生面對身體的碰觸要如何應對。」

賈靜雯也特別開心可以將一直以來進行的陪讀計畫，結合夏姿的「拾華」慈善特賣會，擔綱代言人，偕同夏姿少東夫人許媖媖以行動展現做公益獻愛心的精神。自民國93年起，夏姿．陳每年定期舉辦慈善特賣會活動，將部分所得捐予教育部的「學校教育儲蓄戶」及公益機構。2021年「拾華」慈善特賣會於3月16日至3月22日期間，在福華飯店的4樓大班廊舉行，現場共有超過4,000件單品，包括男女裝、手袋、鞋履等等，折數2折起，所得部分將捐贈基督教救助協會拓展「1919陪讀計畫」，延續往年預估將捐出過百萬的善款。

桃紅色刺繡包，原價65,800元、特價32,900元。圖／夏姿提供
桃紅色刺繡包，原價65,800元、特價32,900元。圖／夏姿提供
夏姿．陳「拾華」慈善特賣會在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
夏姿．陳「拾華」慈善特賣會在福華飯店4樓大班廊舉行。記者王聰賢／攝影
尖頭透膚高跟鞋，原價22,800元、特價2,280元。圖／夏姿提供
尖頭透膚高跟鞋，原價22,800元、特價2,280元。圖／夏姿提供
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝影
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝影
銀白色刺繡包，原價72,800元、特價14,560元。圖／夏姿提供
銀白色刺繡包，原價72,800元、特價14,560元。圖／夏姿提供
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝影
賈靜雯參與今年度夏姿．陳「拾華」慈善特賣會。記者王聰賢／攝影

夏姿 恐龍 愛心

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