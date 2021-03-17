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Biion親水特務鞋體驗會好評 嘖嘖募資人氣急上升

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖/文 有.設計uDesign提供。
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來自加拿大的「Biion親水特務鞋」近期在嘖嘖募資平台上線，獲得許多消費者支持。日前(3/6)於南港瓶蓋工廠舉辦試穿體驗會，邀請社群網紅及民眾現場試穿，體驗Biion鞋合腳親膚、輕盈如裸足般的舒適好走。

當日雖然天候不佳仍有不少民眾冒雨前來，參與體驗會的多數民眾表示，第一次認識Biion鞋品牌，是透過網路社群和嘖嘖募資網站得知，因鞋款花色相當多，想親自前來挑選、試穿後再購買。Biion親水特務鞋主打輕盈、透氣且快乾，不僅適合從事戶外休閒活動，時尚的牛津鞋外型也同樣適合正式場合，顛覆消費者對懶人鞋的邋遢印象，打造不分天氣好壞、任何場合都可穿的全場景多功能鞋。

現場民眾在實際試穿後，多數對商品抱持肯定態度，特別針對鞋子的止滑功能及親水材質給予高度評價，並表示會推薦給身邊喜歡戶外活動的朋友，去海邊、爬山或溯溪時都可穿，弄髒了也好清理，外出旅遊只要穿一雙鞋就能上山下海非常方便。另有民眾提到，快乾特性搭配出色外型，平時上班通勤也可穿，特別適合居住在經常下雨、空氣潮濕的台北居民。

報名參加體驗會的民眾中，除了一般上班族和小家庭之外，會場內還出現一位熊貓外送員。詢問起這次參加的動機，外送員李先生分享說到，外送時如果遇到下雨會換成懶人拖鞋，但穿拖鞋對騎車跑外送來說危險性較高，因此一直都在找合適的晴雨兩用鞋。除了防水材質外，舒適度也是選擇鞋子時考量的重點，Biion鞋包覆性夠且親膚、不咬腳，實際試穿的感受相當符合理想中的鞋子，更滿意地推薦給其他外送員夥伴。

Biion親水特務鞋基於環境永續考量，使用環保科技材質、無動物成分原料以及節能低碳製程，平均每雙鞋減少3公升石油消耗及7英磅碳排放，將環境汙染危害降到最低。同樣堅持環保理念的愛瑞雅水品牌，以低溫滅菌技術，打造出無煙囪、零排放的工廠。愛瑞雅與Biion皆秉持愛地球的初衷，提供消費者更好的選擇。體驗會現場除了Biion親水特務鞋試穿區，同時也擺設了愛瑞雅天然氣泡水品飲區，充滿春天氣息的粉嫩色系瓶裝水，很快地吸引民眾索取一空。

Biion呼籲動物友善 與動保團體攜手1004助養公益計畫

為了護育生態並推廣愛護動物，每年有超過85個國家的公益團體於10月4日「世界動物日」舉辦活動。Biion基於純素環保的倡議，一同呼應世界動物日，與中華親善動物協會及幸福狗流浪協會攜手合作「1004助養公益計畫」，每集資售出30雙Biion鞋，團隊就捐出1,004元新台幣來幫助公益團體以及流浪動物，每1,004元可助養一隻流浪貓狗一個月的糧食以及醫療疫苗費用分攤，團隊也將定期於募資頁面更新公益計畫進度，公佈被助養的流浪貓狗名册及照片，以公開透明的方式讓贊助者清楚款項去向。邀請大家以行動支持動物友善，加入1004助養公益計畫，在享受純素時尚同時也能為環境生態盡一份心力。更多募資計畫內容請見嘖嘖官網

全台6大體驗點開放試穿

Biion即將在全台實體店面及百貨專櫃開放民眾試穿，除了親身體驗Biion特務鞋的魅力，現場也規劃限定優惠活動邀請民眾踴躍參與。體驗活動開跑時間請鎖定Biion Taiwan粉絲團

Biion體驗點資訊

台北(忠孝HAVI-SP)：台北市大安區忠孝東路四段147巷10號1樓

台北(美麗華BV)：台北市中山區敬業三路20號漾館1樓(Bon Voyage專櫃)

台北(新光A8 BV)：台北市信義區松高路12號3樓(Bon Voyage專櫃)

台中(ITP)：台中市西區美村路一段117巷15號

台中(新光中港ITP)：台中市台灣大道三段301號11樓(in the playground專櫃)

台南(西門ITP)：台南市中西區永華路一段22號1樓

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