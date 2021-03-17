鮭魚之亂？學者：民眾貪便宜改名去「修理」不誠懇店家

日本知名迴轉壽司店推優惠，民眾只要姓名有「鮭魚」兩字即可「全桌免費」，但因難度太高，被網友批評「超沒誠意」，今天全台各地卻紛傳有人為免費吃壽司改名，甚至被稱「鮭魚之亂」。對此，行銷學者認為，叫「鮭魚」的人機會很小，站在消費者立場來看，店家行銷不太誠懇，再加上民眾易有貪便宜心態，改名去「修理」不誠懇的店家，業者或許博取到新聞版面，但對品牌來說不見得會加分。

該壽司店今明兩天，限時推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，民眾到全台櫃位用餐，姓名中只要有「鮭魚」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」，每桌上限6人，結帳時須出示證件。

政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆指出，店家應是認為一般民眾不會叫「鮭魚」，推出這樣的行銷手法是無本生意的考量，但沒有考慮到台灣社會的特殊現象，有人會為了貪便宜而去改名字，尤其改名可以改3次，可吃完飯、享受優惠後再改回姓名。