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鮭魚改名之亂！命理師：母湯喔！改不好恐招厄運
來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日丶18日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」同音同字者，可以免費吃壽司，一桌免費上限6人。台中市民政局統計，台中至中午已有15人改名叫「鮭魚」，為了吃免費壽司跟業者拚了，但看在命理師楊登嵙眼中，卻認為「不妥」，並奉勸想改名的民眾別為了一時口欲貿然改名，原因是雖然依姓名條例可申請改名，以三次為限，還可以再改回來，但改不好恐命途愈改愈糟，甚至招來厄運！
楊登嵙說，就姓名學來說，改名要相當慎重，改名有的看生肖改，有的算筆劃，而且改名應避免粗俗不雅，或招人譏笑等。以生肖來說，改為「鮭魚」比較適合生肖屬虎、蛇、狗等為佳，其他生肖有的不吃肉並不適合，其中肖鼠者更不適合，原因是鼠吃大米，而肉為誘餌，反而會招來厄運。
楊登嵙指出，就算肖虎、蛇、狗要改，也要配合總筆數等姓名學，姓名第二字代表平輩同事、外交、人際關係、夫妻感情，第三字代表事業、投資、財帛等，雖然有人只是短暫更名，事後會改回來，但還是會留下記錄，影響運途，因此建議改名要慎重為宜。
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