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8米主題牆超好拍！小農造型「卡娜赫拉」特展登陸新北

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
小農主題紀念幣、姓名貼、拍貼機、扭蛋等可愛小物粉絲必收。圖／業者提供
小農主題紀念幣、姓名貼、拍貼機、扭蛋等可愛小物粉絲必收。圖／業者提供

卡娜赫拉的粉絲注意！全新小農造型P助和粉紅兔兔正式登陸台灣，環球購物中心新北中和店自3月18日起，推出「卡娜赫拉的小動物 小農時光」特展，除獨家推出全新小農主題系列周邊，更有8米長的全新小農主題牆、拍照版，讓粉絲跟戴著斗笠的P助與粉紅兔兔一起拍個夠！

亮點一、首次亮相！8米長的主題牆

「卡娜赫拉的小動物 小農時光」期間限定店打造大型主題牆，主題牆內外滿是P助與粉紅兔兔在花園裡忙碌奔走和挖土的可愛身影，其中，150公分高的斗笠造型粉紅兔兔一定要拍，還有P助調皮玩水等畫面等粉絲捕捉；此外，P助與粉紅兔兔超過1米高的立體公仔，也要讓眾多粉絲拍好拍滿。

亮點二、全新入荷！小農限定款周邊

在新冠疫情尚未完全解除前，春遊防疫也要有全新春意造型，小農系列「限定款口罩」、以及「口罩收納盒」超可愛；此外還有小農限定圖樣隨身鏡、硬殼收納包、小農系列ID卡套、護唇膏等超萌周邊，小農系列托盤及馬克杯，則陪伴粉絲一起共度美好的下午茶時光！

亮點三、紀念幣、拍貼機等可愛小物必收

想跟小農造型的P助與粉紅兔兔留作紀念？現場還有「小農系列拍貼機」滿足粉絲的想像，另外，「小農系列紀念幣」、「小農系列姓名貼」也不容錯過；小農主題扭蛋機則有「小農限定小拼圖」、「小農限定印章」及「小農限定硬殼零錢包」等限定商品。

最後，特展開幕首四日也推出獨家限量禮物，每單筆消費不限金額就可獲得「小農系列徽章」，每日限量300份，四款不同療癒樣式粉絲絕對要手刀收藏呀；連假期間（4/2-4/5）凡單筆消費滿1, 000元，還可享100元折扣。

《卡娜赫拉的小動物 小農時光》期間限定店資訊

地點：Global Mall 環球購物中心 新北中和（新北市中和區中山路三段122號）

日期：3月18日至110年4月21日

時間：周一至周日11：00-22：00

8米長主題牆、斗笠造型粉紅兔兔與等身立體公仔讓粉絲拍好拍滿。圖／業者提供
8米長主題牆、斗笠造型粉紅兔兔與等身立體公仔讓粉絲拍好拍滿。圖／業者提供
8米長主題牆、斗笠造型粉紅兔兔與等身立體公仔讓粉絲拍好拍滿。圖／業者提供
8米長主題牆、斗笠造型粉紅兔兔與等身立體公仔讓粉絲拍好拍滿。圖／業者提供
馬克杯每個390元。圖／業者提供
馬克杯每個390元。圖／業者提供
「卡娜赫拉的小動物 小農時光」3月18日即將登場。圖／業者提供
「卡娜赫拉的小動物 小農時光」3月18日即將登場。圖／業者提供
開幕首四日限量打卡禮。圖／業者提供
開幕首四日限量打卡禮。圖／業者提供
硬殼手機收納包，每個199元。圖／業者提供
硬殼手機收納包，每個199元。圖／業者提供
8米長主題牆、斗笠造型粉紅兔兔與等身立體公仔讓粉絲拍好拍滿。圖／業者提供
8米長主題牆、斗笠造型粉紅兔兔與等身立體公仔讓粉絲拍好拍滿。圖／業者提供
方形、圓形托盤每個450元。圖／業者提供
方形、圓形托盤每個450元。圖／業者提供
口罩（25入），每盒250元。圖／業者提供
口罩（25入），每盒250元。圖／業者提供

環球購物中心 口罩

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