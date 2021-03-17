「鮭魚」之亂 命理師曝名中有魚影響運勢：3種生肖除外

日本壽司業者推出諧音哏活動，名字同音同字「鮭魚」者，整桌免費，因此引發全台消費者到戶政所改名的風波，有命理專家楊登嵙說，改名會影響一生運勢，不得不慎，如果要改名字中有「魚」字，除了狗、虎、蛇對運勢沒有影響外，其他生肖都不宜有魚字。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，取姓名需要考慮八字、五行（金木水火土）、筆畫、生肖、三才五格（天格、地格、人格、總格、外格）等，更改姓名需非常小心，不然會影響一生的運勢，以生肖為例，只有屬狗、虎、蛇三種生肖，名字內有「魚」字，才不致影響運勢，其他若屬鼠的話，若有魚字，恐會遭遇陷阱遭捕獲，因為魚常是古人拿來引用老鼠的誘餌，而屬龍的話，龍是屬於不食人間煙火的形象，所以名字內也不宜有魚。

楊登嵙說，不過若是短時間的改名，倒不至於對運勢產生影響，僅多就是會在戶政機關的戶籍謄本內留下相關的紀錄，而流為話柄，遭人訕笑，但還是提醒民眾，改名在民俗觀念上，對運勢有一定影響，不可不慎。

連鎖壽司店「壽司郎」推出促銷活動，其中消費者名字若有「鮭魚」二字，整桌免費，引發消費者改名熱潮，台中市截至今天中午12時為止，就有15人申請改名，名字中都有鮭魚二字，其中有一名女大生，將名字改為「郭鮭魚丼飯」，引發熱議，該名女大生還說，家人對於她改名，並不知情，吃完壽司後就會改回來，其他縣市也都傳出有類似狀況。