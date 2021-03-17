快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化沒分店也瘋鮭魚 21歲男改名80元搞定戶政說「划算」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，彰化沒有分店居然也有民眾跟風改名。報系資料照
日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，彰化沒有分店居然也有民眾跟風改名。報系資料照

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，彰化雖然一間分店都沒有，但也有21歲男子今天下午到彰化戶政改名為「鮭魚」，改名是個人意願，戶政人員未多問都心知肚明男子的想法。

「壽司郎」在台北、新北、新竹、台中、台南、高雄等都會區才有分店，鮭魚大軍改名潮也刺激彰化民眾，一名男子下午2點也到彰化戶政事務所改名為「鮭魚」，戶政人員表示，該男未婚，辦的手續較為簡單，否則連配偶、子女身分證都要改。

戶政人員也表示，若吃這一頓壽司，最多6人認真吃可能要花到近萬元，改一次名身分證收50元手續費、戶口名簿30元，若要改回來也只要160元，民眾認為改個名字也划算。

彰化戶政事務所主任江吉民提醒，一個人原則上有3次改名的機會，民眾改名要審慎思考並珍惜使用戶政資源。

壽司郎 鮭魚 身分證

延伸閱讀

高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 還有這一招

兒為免費壽司改名「鮭魚」母無奈吐玄機 網神回：根本鮭魚之亂

台南7人衝戶政事務所改名「鮭魚」 黃偉哲：虱目魚才最好吃

為壽司改名鮭魚不可取？網友竟一面倒：比這理由好

相關新聞

鮭魚改名比七言絕句長 新北陳男名字36字破紀錄

知名壽司店「壽司郎」日前推出只要名字有「鮭魚」2字，今、明兩日都能免費吃，引發全台改名潮，其中新北市截至今日16時就已有...

台帛旅遊泡泡吹成 雄獅曝行程、價位：逾400人預約

中央流行指揮中心今天宣布，台帛旅遊泡泡確定吹成，首發團在4月1日。雄獅旅行社說，對於台灣、帛琉成為亞太地區互開邊界的首例...

鮭魚之亂？學者：民眾貪便宜改名去「修理」不誠懇店家

日本知名迴轉壽司店推優惠，民眾只要姓名有「鮭魚」兩字即可「全桌免費」，但因難度太高，被網友批評「超沒誠意」，今天全台各地...

高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 曝補救辦法

一家賣壽司的店家祭優惠，今天和明天兩天中如果名字有「ㄍㄨㄟ　ㄩˊ」同音字的，可享免費吃壽司的優惠。高雄市政府民政局表示，...

「鮭魚」之亂 命理師曝名中有魚影響運勢：3種生肖除外

日本壽司業者推出諧音哏活動，名字同音同字「鮭魚」者，整桌免費，因此引發全台消費者到戶政所改名的風波，有命理專家楊登嵙說，...

小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信

形體的尺寸，是相對、而非絕對的比較。十數年前曾時興一波「大表」趨勢，讓42、44毫米成為男性表款的美學主流。瑞士頂級鐘表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。