彰化沒分店也瘋鮭魚 21歲男改名80元搞定戶政說「划算」

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，彰化雖然一間分店都沒有，但也有21歲男子今天下午到彰化戶政改名為「鮭魚」，改名是個人意願，戶政人員未多問都心知肚明男子的想法。

「壽司郎」在台北、新北、新竹、台中、台南、高雄等都會區才有分店，鮭魚大軍改名潮也刺激彰化民眾，一名男子下午2點也到彰化戶政事務所改名為「鮭魚」，戶政人員表示，該男未婚，辦的手續較為簡單，否則連配偶、子女身分證都要改。

戶政人員也表示，若吃這一頓壽司，最多6人認真吃可能要花到近萬元，改一次名身分證收50元手續費、戶口名簿30元，若要改回來也只要160元，民眾認為改個名字也划算。

彰化戶政事務所主任江吉民提醒，一個人原則上有3次改名的機會，民眾改名要審慎思考並珍惜使用戶政資源。