快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿毛絨拖鞋又帥又甜美 周冬雨示範UGG春夏糖果色系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供

前幾日奧斯卡公布了入圍名單，其中香港電影《少年的你》闖入最後五強，成功取得了國際電影奬入圍席次。而在片中有精彩演出的女主角周冬雨，為UGG拍攝的2021春夏大片也在近日曝光，不同於電影中的悲苦、煎熬角色設定，在廣告中的她看起來自信率性，展示出休閒又時尚的穿搭風格。

可說是由UGG帶起潮流的毛絨拖鞋，是現在許多年輕人偏愛的造型單品之一。可以當成居家鞋款也可以應付外出需求、可以單穿也可以搭配襪子，多變的特質非常方便。這次周冬雨在廣告中示範了印象加州和OH YEAH系列的毛絨鞋款，亮眼的色彩兼顧個性帥氣和甜美夢幻特質。

印象加州春夏新品推出了迷彩毛絨繃帶涼鞋和拖鞋，設計靈感源於加州花海的Super Bloom（超級綻放），蓬鬆的仿羊毛鞋面彷彿一夜間遍地開花的山丘，另外還有彩虹款，呈現出加州生機勃勃的自然色彩。FLUFF YEAH花漾毛絨繃帶涼鞋則以加州最具代表性的州花「罌粟花」為主題，浪漫優雅。而UGG毛絨涼鞋家族中最具代表性也最受歡迎的OH YEAH系列，也新打造了多種糖果新色，像是矢車菊藍、草莓聖代粉、加州亮橘等，都能為整體造型注入更明亮可愛的氣息。喜歡動物紋元素的人，也有新推出的斑紋款。

此外，為了回饋粉絲，即日起至3月31日UGG特別推出舊換新活動，只要至全台UGG專櫃回收UGG舊鞋的同時購買春夏新品，即可現抵500元。

印象加州系列FLUFF YEAH花漾毛絨繃帶涼鞋，5,500_加州亮橘
印象加州系列FLUFF YEAH花漾毛絨繃帶涼鞋，5,500_加州亮橘
OH YEAH斑紋毛絨涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH斑紋毛絨涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH糖果羊毛涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH糖果羊毛涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
印象加州系列FLUFF YEAH迷彩毛絨繃帶涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
印象加州系列FLUFF YEAH迷彩毛絨繃帶涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH糖果羊毛涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH糖果羊毛涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供
印象加州系列FLUFF YEAH彩紅毛絨蹦帶涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
印象加州系列FLUFF YEAH彩紅毛絨蹦帶涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供
紮染款OH YEAH炫光毛絨涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
紮染款OH YEAH炫光毛絨涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH糖果羊毛涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
OH YEAH糖果羊毛涼鞋，4,800元。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供
UGG亞太區代言人周冬雨拍攝的2021春夏大片曝光。圖／UGG提供

廣告

延伸閱讀

福建首富縣 晉江第50家企業掛牌上市

曾志偉導演兒以「少年的你」入圍奧斯卡 曾寶儀狂尖叫

香港代表「少年的你」！闖進奧斯卡國際電影獎

哈利夫妻帶歐普拉參觀加州家園 分享遠離王室生活

相關新聞

為壽司改名鮭魚不可取？網友竟一面倒：比這理由好

壽司連鎖店舉辦同名免費吃壽司活動，竟然吸引不少人改名，就為了吃到免費壽司，也引發網友好奇在PTT上詢問「什麼樣的人會為了...

兒為免費壽司改名「鮭魚」母無奈吐玄機 網神回：根本鮭魚之亂

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字叫「鮭魚」，便可以免費吃壽司。有網友分享，不少民眾吐槽店家「太沒誠意」，但活動開始後卻有民眾手刀改名，同時引發不少趣事...

無法被複製的音樂市場 「平民天后」徐懷鈺曝：如何走上歌路

如果九○年代有聲音，那麼一九九八年徐懷鈺的單曲〈飛起來〉與同年推出的第一張專輯《徐懷鈺Yuki第一張個人專輯》，應該曾在許多人心中重複播放。徐懷鈺現身攝影棚時，狀態極佳，眼神清朗，和我們聊起那個屬於她的，以及她也曾給予別人的華麗九○，聲音不摻雜質，與過去沒有時差。

為免費吃壽司郎！ 中市女大生衝戶政所改名「鮭魚丼飯」

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人。...

杜娃黎波辣又美 葛萊美歌姬個性珠寶畫龍點睛

第63屆葛萊美獎（Grammy Awards）日前於洛杉磯舉辦頒獎典禮，獎勵過去一年中表現傑出音樂人。以「Future ...

賈靜雯想去動物園上班？力挺夏姿慈善特賣分享獻愛活動

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦的2021年「拾華」慈善特賣會即起熱烈登場，由賈靜雯擔綱愛心大使，偕同夏姿少東夫人許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。