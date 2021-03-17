穿毛絨拖鞋又帥又甜美 周冬雨示範UGG春夏糖果色系列

前幾日奧斯卡公布了入圍名單，其中香港電影《少年的你》闖入最後五強，成功取得了國際電影奬入圍席次。而在片中有精彩演出的女主角周冬雨，為UGG拍攝的2021春夏大片也在近日曝光，不同於電影中的悲苦、煎熬角色設定，在廣告中的她看起來自信率性，展示出休閒又時尚的穿搭風格。

可說是由UGG帶起潮流的毛絨拖鞋，是現在許多年輕人偏愛的造型單品之一。可以當成居家鞋款也可以應付外出需求、可以單穿也可以搭配襪子，多變的特質非常方便。這次周冬雨在廣告中示範了印象加州和OH YEAH系列的毛絨鞋款，亮眼的色彩兼顧個性帥氣和甜美夢幻特質。

印象加州春夏新品推出了迷彩毛絨繃帶涼鞋和拖鞋，設計靈感源於加州花海的Super Bloom（超級綻放），蓬鬆的仿羊毛鞋面彷彿一夜間遍地開花的山丘，另外還有彩虹款，呈現出加州生機勃勃的自然色彩。FLUFF YEAH花漾毛絨繃帶涼鞋則以加州最具代表性的州花「罌粟花」為主題，浪漫優雅。而UGG毛絨涼鞋家族中最具代表性也最受歡迎的OH YEAH系列，也新打造了多種糖果新色，像是矢車菊藍、草莓聖代粉、加州亮橘等，都能為整體造型注入更明亮可愛的氣息。喜歡動物紋元素的人，也有新推出的斑紋款。