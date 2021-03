穿毛絨拖鞋又帥又甜美 周冬雨示範UGG春夏糖果色系列

前幾日奧斯卡公布了入圍名單,其中香港電影《少年的你》闖入最後五強,成功取得了國際電影奬入圍席次。而在片中有精彩演出的女主角周冬雨,為UGG拍攝的2021春夏大片也在近日曝光,不同於電影中的悲苦、煎熬角色設定,在廣告中的她看起來自信率性,展示出休閒又時尚的穿搭風格。

可說是由UGG帶起潮流的毛絨拖鞋,是現在許多年輕人偏愛的造型單品之一。可以當成居家鞋款也可以應付外出需求、可以單穿也可以搭配襪子,多變的特質非常方便。這次周冬雨在廣告中示範了印象加州和OH YEAH系列的毛絨鞋款,亮眼的色彩兼顧個性帥氣和甜美夢幻特質。

印象加州春夏新品推出了迷彩毛絨繃帶涼鞋和拖鞋,設計靈感源於加州花海的Super Bloom(超級綻放),蓬鬆的仿羊毛鞋面彷彿一夜間遍地開花的山丘,另外還有彩虹款,呈現出加州生機勃勃的自然色彩。FLUFF YEAH花漾毛絨繃帶涼鞋則以加州最具代表性的州花「罌粟花」為主題,浪漫優雅。而UGG毛絨涼鞋家族中最具代表性也最受歡迎的OH YEAH系列,也新打造了多種糖果新色,像是矢車菊藍、草莓聖代粉、加州亮橘等,都能為整體造型注入更明亮可愛的氣息。喜歡動物紋元素的人,也有新推出的斑紋款。