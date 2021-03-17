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兒為免費壽司改名「鮭魚」母無奈吐玄機 網神回：根本鮭魚之亂

聯合新聞網 / 綜合報導
許多年輕人為吃免費壽司，手刀改名成「鮭魚」。圖/聯合報系資料照片
許多年輕人為吃免費壽司，手刀改名成「鮭魚」。圖/聯合報系資料照片

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字叫「鮭魚」，便可以免費吃壽司。有網友分享，不少民眾吐槽店家「太沒誠意」，但活動開始後卻有民眾手刀改名，同時引發不少趣事。

一名網友於《PTT》上發文表示，因近日連鎖壽司店舉辦活動，「名字中含鮭魚二字，完全相同便可免費享用壽司」，而他觀察到許多年紀相仿的年輕人竟紛紛手刀改名，令他疑惑道「結果真的一堆跑去改鮭魚，這是這麼值得的事情嗎？」

同時他也貼出多張「改名為鮭魚」的身分證照片，只見其中一組對話照片，一名男子詢問母親「可以去改名嗎？吃完再改回來，反正改名字只要50元，我等於花一百塊吃鮭魚，怎麼樣都划算」，母親則無奈回應「我買給你吃就好了啊，改名字只有一次，改了就改不回來」。

網友貼出對話照片，可見一名男子為了免費壽司，差點改不回來原來的本名。圖擷自PTT
網友貼出對話照片，可見一名男子為了免費壽司，差點改不回來原來的本名。圖擷自PTT

兒子仍堅定表示「我有查過，是三次」，母親卻突然說「三次不是都你自己改的啦」，兒子又表示「我看錯了，改名字是是二次，這樣改過去改回來剛好」，媽媽最後無奈透露「你小時候我們改過一次了，你只剩一次」，此時兒子忍不住崩潰，因為他已經將名字改成「許星光流連擊鮭魚」，對此母親傻眼表示「你會永遠叫鮭魚」。

文章發布後，網友紛紛詼諧表示，「沒有啦！現在可以改三次，嚇嚇你，看你下次還敢不敢貪小便宜」、「那個改名會登記到個人戶籍，一輩子洗不掉的紀錄，真夠糗」、「一盤多少錢有必要這樣？」、「真的是鮭魚世代」、「這根本鮭魚之亂」、「那是好險現在三次，不然真的一輩子叫鮭魚」、「你會永遠叫鮭魚，太好笑，後勁很強」、「許星光那個太好笑了」。

壽司郎 鮭魚 PTT 身分證

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