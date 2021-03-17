台南7人衝戶政事務所改名「鮭魚」 黃偉哲：虱目魚才最好吃

日本知名迴轉壽司店17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中只要有「鮭魚」同字就可享「全桌免費」，同音也能享5折優惠，台南市今天即有7人為此到戶政事務所改名，最小的是剛滿20歲，多是改成和食物相關的名字。

台南市長黃偉哲今上午搭上鮭魚議題熱潮，在臉書說，「據說台灣已經有3個人改名為鮭魚，準備與壽司郎同鮭魚盡？我想他們肯定不是台南人，因為台南人認為虱目魚才是世界上最好吃的魚類，不服不要來戰，先來台南吃看看」。

不過，許多民眾仍抵擋不住免費吃鮭魚的誘惑，根據台南市民政局截至中午的統計，今天到北區戶政事務所改名含「鮭魚」兩字的即有5人，永康區戶政事務所1人，安南區戶政事務所1人，北區戶政事務所透露，來改的多是八年級生，其中一人剛滿20歲。