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台南7人衝戶政事務所改名「鮭魚」 黃偉哲：虱目魚才最好吃

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台中一名郭姓女大生為了吃壽司改名「郭鮭魚丼飯」，學者認為，這是公關公司操作，衝網路聲量。圖／讀者提供
台中一名郭姓女大生為了吃壽司改名「郭鮭魚丼飯」，學者認為，這是公關公司操作，衝網路聲量。圖／讀者提供

日本知名迴轉壽司店17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中只要有「鮭魚」同字就可享「全桌免費」，同音也能享5折優惠，台南市今天即有7人為此到戶政事務所改名，最小的是剛滿20歲，多是改成和食物相關的名字。

台南市長黃偉哲今上午搭上鮭魚議題熱潮，在臉書說，「據說台灣已經有3個人改名為鮭魚，準備與壽司郎同鮭魚盡？我想他們肯定不是台南人，因為台南人認為虱目魚才是世界上最好吃的魚類，不服不要來戰，先來台南吃看看」。

不過，許多民眾仍抵擋不住免費吃鮭魚的誘惑，根據台南市民政局截至中午的統計，今天到北區戶政事務所改名含「鮭魚」兩字的即有5人，永康區戶政事務所1人，安南區戶政事務所1人，北區戶政事務所透露，來改的多是八年級生，其中一人剛滿20歲。

該迴轉壽司店推出優惠，同音一字享9折，同音兩字享5折，同音同字可享免費優惠。內政部指出，每個人原則上有3次改名機會，請民眾慎思、珍惜使用戶政資源。

壽司郎推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」（鮭魚）同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」。圖／翻攝自PTT
壽司郎推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」（鮭魚）同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」。圖／翻攝自PTT

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