「我是沒有自信、自卑的人」林韋君記者會哽咽落淚

昔日偶像劇、8點檔女主角的林韋君，今日現身TRUE YOGA活動，參與自己出任品牌代言人記者會。在談到合作的心情時，卻意外的淚灑現場，感性的說：「我是一個很自卑、沒有自信的人」。

繼2019年請田徑運動員鄭兆村擔任代言人後，TRUE YOGA在今年又另覓了女星林韋君、名模杜威出任年度代言人，藉以傳遞每一個人都是自己英雄的品牌信念。林韋君談到，本來就品牌會員，後來更受邀成為代言人。聊到這個過程，更讓林韋君哽咽，淚灑現場說：「我一直都是自卑、沒有自信的人，對我來說這是莫大榮幸」，還表示，她透過了運動來更喜歡自己。

而名模杜威則分享了自己的經驗，透露接到代言人的邀約之後，就進行長達半年的飲食調整，甚至只吃多數人都討厭的便當菜「三色豆」。兩人在記者會也不忘在記者會示範不同難度的運動課程，完全說明並非花拳繡腿，而是有著多年的教學經驗。