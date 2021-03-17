提醒民眾勿踏上不「鮭」路 內政部：名字只能改3次

台中市民為了吃連鎖「壽司郎」免費壽司，到今天中午12點為止，共有15人申請改名，拿到身分證。內政部小編不忘跟上時事，透過臉書提醒民眾，根據大法官釋字和「姓名條例」規定，一人有3次改名機會，呼籲大家珍惜使用戶政資源。

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人，引發民眾前往戶政事務所改名「鮭魚」等情形。

內政部臉書指出，經過昨日鮭魚大結義，想必大家都知道，改名原則最多3次。依據大法官釋字跟「姓名條例」規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，一個人原則上有3次改名的機會。然而，還是請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源。

並在臉書附上「實至名鮭」圖文，解釋「未算好3次改名額度，因此踏上『不鮭路』」，並搞笑造句「發現全台至今以有多名同年同月同鮭魚，希望他們數學有算好，一旦用完改名額度，就真的實至名鮭了。」