快訊

台帛旅遊泡泡啟動！4月1日首發 周四、日出團

台帛旅遊泡泡宣布五大原則 帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提醒民眾勿踏上不「鮭」路 內政部：名字只能改3次

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖取自內政部臉書
圖取自內政部臉書

台中市民為了吃連鎖「壽司郎」免費壽司，到今天中午12點為止，共有15人申請改名，拿到身分證。內政部小編不忘跟上時事，透過臉書提醒民眾，根據大法官釋字和「姓名條例」規定，一人有3次改名機會，呼籲大家珍惜使用戶政資源。

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人，引發民眾前往戶政事務所改名「鮭魚」等情形。

內政部臉書指出，經過昨日鮭魚大結義，想必大家都知道，改名原則最多3次。依據大法官釋字跟「姓名條例」規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，一個人原則上有3次改名的機會。然而，還是請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源。

並在臉書附上「實至名鮭」圖文，解釋「未算好3次改名額度，因此踏上『不鮭路』」，並搞笑造句「發現全台至今以有多名同年同月同鮭魚，希望他們數學有算好，一旦用完改名額度，就真的實至名鮭了。」

壽司郎 鮭魚

延伸閱讀

為吃改名「鮭魚」 行銷系學者：零成本衝網路聲量

吃免錢壽司瘋改名 法律白話文：小心改3次後只能當一輩子鮭魚

中央社宅台中選址臨路不到6米 地方轟只顧兌現總統政見

改名大吃生鮭魚 但寄生蟲怕怕？教你一招斷絕感染

相關新聞

「帛琉泡泡」4月1日首航 旅遊業：準備好了！5日8萬有找

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，正式與帛琉展開「旅遊泡泡」，重啟雙方觀光，初期航班規劃為每周2班，每班入境班機旅客人數...

為壽司改名鮭魚不可取？網友竟一面倒：比這理由好

壽司連鎖店舉辦同名免費吃壽司活動，竟然吸引不少人改名，就為了吃到免費壽司，也引發網友好奇在PTT上詢問「什麼樣的人會為了...

無法被複製的音樂市場 「平民天后」徐懷鈺曝：如何走上歌路

如果九○年代有聲音，那麼一九九八年徐懷鈺的單曲〈飛起來〉與同年推出的第一張專輯《徐懷鈺Yuki第一張個人專輯》，應該曾在許多人心中重複播放。徐懷鈺現身攝影棚時，狀態極佳，眼神清朗，和我們聊起那個屬於她的，以及她也曾給予別人的華麗九○，聲音不摻雜質，與過去沒有時差。

為免費吃壽司郎！ 中市女大生衝戶政所改名「鮭魚丼飯」

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人。...

台南7人衝戶政事務所改名「鮭魚」 黃偉哲：虱目魚才最好吃

日本知名迴轉壽司店17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中只要有「鮭魚」同字就可享「全桌免費」，同音也能享5折...

「我是沒有自信、自卑的人」林韋君記者會哽咽落淚

昔日偶像劇、8點檔女主角的林韋君，今日現身TRUE YOGA活動，參與自己出任品牌代言人記者會。在談到合作的心情時，卻意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。