為吃改名「鮭魚」 行銷系學者：零成本衝網路聲量

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費。台中一名郭姓女大生今天一早到西區戶政所改名叫「郭鮭魚丼飯」。她稍早受訪說，改名後家人已知此事，周五就會改回本名。

中興大學行銷系副教授蕭仁傑說，「一看就可推測，是公關公司的行銷操作，透過話題衝網路聲量，幾乎不用行銷成本，就能提高能見度」。但這種行銷手法並非第一次，也不一定要「真的去改名」，過往常有名字諧音，例如「佳玲」、身分證字號有什麼數字、結婚紀念日520等，可享有優惠。

蕭仁傑說，「鮭魚改名事件」不排除是餐飲業者請認識的學生或工讀生，協助配合行銷，真的去改名字，創造話題。因為其實只要諧音即可，為了吃一餐，真的去改名很少人會這樣做，這是標準公關公司操作手法，能見度提高、網路聲量高，就能創造知名度。

蕭仁傑說，改名字不用成本，真的要達到像今天的網路聲量，要花比改名字Ｎ倍的費用，這也不算鑽改名漏洞，只是這次比較誇張有人實際為此去改名，當作趣聞一件，未來若有業者再仿效，也許不一定會衝這麼高聲量，畢竟這是第一次這麼有噱頭。