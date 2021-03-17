為壽司改名鮭魚不可取？網友竟一面倒：比這理由好

壽司連鎖店舉辦同名免費吃壽司活動，竟然吸引不少人改名，就為了吃到免費壽司，也引發網友好奇在PTT上詢問「什麼樣的人會為了吃壽司改名」，本以為網友會一面倒的批評，但是沒想到竟然有不少人支持「比為了算命仙講幾句話就改名的要強多了」。

來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日、18日兩天，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」（每桌上限6人），竟然吸引不少人改名「鮭魚」，就為了免費吃到飽。

有網友在PTT上發文，認為改名通常是遇到特殊的劫難或原因，例如長輩過世，或小時候算命仙給的名字不好聽，長大之後才會改名，很好奇什麼樣的人會為了吃幾頓壽司就改名。

但是卻有許多網友支持這樣子的行為，「那些鮭魚雖然不可取 不過父母聽算命取的也沒那麼可貴 只是懶得改回來而已」、「為什麼改個名字要被冠上不可取的批評，覺得改鮭魚的至少是自由意志，還能免費吃一餐。有些因為算命師說個幾句，就全家改名花了上萬塊的才可悲」

「改名也不是啥作奸犯科的事情」、「英文名都能取糖果惹 為何中文名不能改鮭魚」、「一堆算名的菜市場名就不廉價嗎？」、「比起一堆路邊攤、菜市場的名字，其實叫做鮭魚還蠻不錯的」。

但是也有網友不以為然，認為一個人一生只能改名三次，改成「鮭魚」，再改回來，就用了兩次，有點可惜。