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為免費壽司 台中15人改名「鮭魚肚」「鮭魚丼飯」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
截至今天中午，台中已有15人改名叫鮭魚。圖／聯合報系資料照片
截至今天中午，台中已有15人改名叫鮭魚。圖／聯合報系資料照片

台中市民為了吃連鎖「壽司郎」免費壽司，到今天中午12點為止，共有15人申請改名，拿到身分證。

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人，引發民眾前往戶政事務所改名「鮭魚」等情形，台中市西區戶政所表示，台中科技大學郭姓女大生早上8點多前往申辦改名，戶所承辦人員對於郭姓女大生改名為「郭鮭魚丼飯」相當存疑，特別詢問女大生為何改這樣，女大生也真接表述是配合壽司店活動進行改名，但家人並不知情，她表示之後會再改回原名。

另霧峰戶所早上9點多也受理1例戶籍在高雄的男大生申請改名「賴鮭魚肚」，男大生說為了活動改名，男大生表示母親勸退不成，最後尊重他的決定，他也說活動後會再改回原名。

北屯戶所則勸退1名民眾的申請，另北區戶所昨天下午也有一名男生在兩名友人陪伴下前往申請改名「周鮭魚」，他第二次改名，戶所人員提醒他要珍惜姓名價值，該男說改名後當晚要帶5名朋友去壽司店吃免費鮭魚餐。

民政局長吳世瑋說，依姓名條例第9條第6款規定字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因可申請改名，但以三次為限。由於字義粗俗不雅或有特殊原因並無統一裁量的標準，因此只要民眾提出申請，戶政事務所皆會受理，惟為免費吃壽司活動而改名，實宜三思而行。

連鎖店壽司郎推出行銷活動，引發改名風。圖／取自臉書
連鎖店壽司郎推出行銷活動，引發改名風。圖／取自臉書

壽司郎 台中市 日本

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