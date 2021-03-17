年度最佳蘇格蘭威士忌酒廠經理 費特肯酒廠經理奪魁

蘇格蘭懷特馬凱（Whyte & Mackay）集團不僅獲得最佳蒸餾酒廠第一名殊榮，旗下費特肯（Fettercairn）酒廠經理Mr. Steward Walker，也榮獲「2021年度最佳蘇格蘭威士忌蒸餾酒廠經理」第一名肯定。

傑出的表現，正呼應費特肯酒廠的座右銘——「純粹，值得一切的努力」。自酒廠創建開始，創辦人就堅持創造世界上最獨一無二的純淨威士忌，而後酒廠不僅承襲了創辦人的獨角獸家徽，承接起追求獨一無二純粹的使命，更打造世界上獨一無二的「天使瀑布蒸餾法」，經由「冷水環繞降溫環」淋灑而下的沁涼純淨山泉水，增加回流率，方能萃取最輕柔的酒精蒸氣，帶出更加細緻、清新、甜美的酒體。

時至今日，酒廠經理Mr. Steward Walker依然秉持此一使命，把關帶領著酒廠上下一心，呈現給世界費特肯的極致純粹。Mr. Steward Walker表示：「我相當自豪自己身為費特肯酒廠團隊的一員，我們製作許多不凡、美妙的威士忌，希望未來能讓全世界的每個人都有機會品嚐到費特肯獨一無二的純淨甜美滋味。」

正因費特肯酒廠經理Mr. Steward Walker的堅持，費特肯是烈酒大賽的常勝軍。費特肯28年在英國葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）2018年獲得金獎，而費特肯40年則同時獲得IWSC 2018金獎與ISC 2018金獎殊榮。

其中28年於美國白橡木波本桶中陳釀，完美呈現甜美果香與馥郁花香調性。40年則以超過40年的超齡熟成，酒液經歷Apostoles雪莉桶的換桶熟成，展現費特肯核心特色的同時，更增添難以超越的厚實飽滿口感與奧祕層次。

費特肯自2019年引進台灣，導入酒款包括全新12年、28年、40年以及近半世紀的50年單一麥芽蘇格蘭威士忌；針對台灣市場對精品威士忌品飲收藏的熱烈需求，2020年更陸續引進費特肯16年2020限量版和22年，在台灣市場引領一波「獨角獸」風潮。

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