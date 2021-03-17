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全球獨家！7-ELEVEN攜手哈根達斯推聯名「莓好拿鐵冰沙、果仁咖啡冰沙」
最近天氣熱得已經像夏天，7-ELEVEN也強勢出招，宣布旗下CITY CAFE攜手Häagen-Dazs哈根達斯，推出全球首創2款聯名冰沙，將於3月24日起於全台超過6,000家7-ELEVEN門市正式登場，口味包含「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，每杯嘗鮮價129元，限時限量推出，肯定再度掀起IG搶喝打卡熱潮！
這是哈根達斯首度與其他品牌推出聯名冰品，2款冰沙都選用消費者最熟悉的經典口味製作，其中「莓好拿鐵冰沙」結合哈根達斯充滿飽滿香氣與鮮甜滋味的經典草莓冰淇淋，加入CITY CAFE牛奶製成，香氣濃郁、口味酸甜適中，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，草莓控絕不能錯過！
而「果仁咖啡冰沙」，則是選用哈根達斯另一款經典不敗的夏威夷果仁冰淇淋為基底，搭配CITY CAFE濃縮咖啡製成，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感，讓人忍不住一口接一口，瞬間就喝到見底。另外，這次聯名冰沙也換上了專屬設計的聯名杯裝，採用全透明杯身設計，繽紛原料呈現夏季清爽沁涼感，超級好喝又好拍，喜愛嚐鮮口感冰品的消費者千萬別錯過。
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